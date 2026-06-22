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Полиция Литвы расстреляла 75-летнего пенсионера - зачем? 1 1407

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото МВД Литвы

В литовском районе Аникщяй, в деревне мужчина вечером в воскресенье угрожал родственникам во дворе, используя незаконно хранимое оружие. Они вызвали полицию, которая ликвидировала мужчину.

После прибытия сотрудников полиции Аникщяйского района мужчина 1951 года рождения не выполнял законные требования сложить оружие, поэтому были привлечены бойцы антитеррористического подразделения Aras.

Когда прибыли бойцы Aras, мужчина направил на них оружие и выстрелил. Полицейские не пострадали. В ответ на огонь сотрудники Aras начали стрелять и убили пожилого литовца.

Начато досудебное расследование. Как сообщает anyksta.lt, дом, где жил погибший мужчина, находится в удалённом месте, территория некошеная. Ближайшая жилая усадьба, где есть более активная жизнь, расположена примерно в 200 метрах.

В понедельник до полудня на месте происшествия продолжали работать полицейские, территория усадьбы была огорожена лентой STOP.

Генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас выразил соболезнования родственникам погибшего: «Я прекрасно понимаю, что каждая утрата жизни — это тяжёлая потеря, но вместе с тем хочу ясно сказать: в ситуации, когда по сотрудникам были открыты выстрелы и возникла прямая угроза их жизни и жизни окружающих, они были обязаны действовать решительно».

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#полиция #Литва #оружие #преступность #стрельба
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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