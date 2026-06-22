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10 предметов в доме, которые могут вызывать депрессию 0 64

Люблю!
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: 10 предметов в доме, которые могут вызывать депрессию

Избавьтесь от них, чтобы улучшить качество жизни.

 

Погода в доме зависит не только от материального благосостояния, отсутствия проблем в семье и на работе, но и от окружающих нас предметов. Даже если все кажется хорошо, иногда возникает чувство угнетенности, переходящее в депрессию. Но откуда оно берется?

Дело в предметах, которые нас окружают. Дом — это наша крепость, и в ней не должно быть раздражителей и негативной энергетики. Рассмотрим 10 предметов, которые могут вызывать депрессию.

Разбросанные документы

Рабочие документы сами по себе не вызывают депрессию, но разбросанные повсюду бумаги и папки могут создать стресс. Особенно если они попадают в места, где вы отдыхаете, например, в спальню. Это место должно быть спокойным и гармоничным. Выделите одно место для работы, например, кабинет или уголок в гостиной.

Много зеркал в доме

Многие женщины недовольны своим отражением. Наличие большого количества зеркал может подрывать самооценку и вызывать депрессию. С другой стороны, это может мотивировать к улучшению внешнего вида, что тоже неплохо.

Засохшие цветы

Цветы символизируют жизнь. Если растение выглядит безжизненно или мертво, оно может вызывать угнетение. Избавьтесь от погибших растений, но не забывайте о живых цветах. Если у вас нет опыта в уходе за растениями, выберите неприхотливые варианты.

Беспорядок в шкафах и на полках

Когда в доме бардак, это может вызывать ощущение хаоса в жизни. Быстрая уборка не решает проблему, если беспорядок просто перемещается в шкаф. Найдите время, чтобы навести порядок в шкафах и полках, это поможет улучшить общее настроение.

Габаритная мебель в небольшом доме

Крупная мебель в маленькой квартире может создавать дискомфорт и напряжение. Лучше обустроить пространство так, чтобы оно вызывало радость и ощущение простора.

Дорогие праздничные сервизы

Сервизы, которые хранятся для особых случаев, могут вызывать чувство упущенных возможностей. Используйте их чаще или подарите тем, кто будет ими пользоваться.

Недоделанный hand-made

Недоделанные проекты могут вызывать чувство незавершенности и даже никчемности. Либо завершите их, либо избавьтесь от них, чтобы освободить пространство и ум.

Испорченные вещи

Сломанная техника и поврежденные предметы могут создавать негативные ассоциации. Избавьтесь от них, чтобы улучшить атмосферу в доме.

Остановившиеся часы

Сломанные часы могут символизировать остановку жизни в доме. Даже если это не так, неподвижные стрелки могут оказывать негативное влияние на ваше настроение.

Вещи-ассоциации

Некоторые предметы могут напоминать о негативных событиях. Лучше убрать такие вещи из поля зрения или избавиться от них, чтобы не провоцировать негативные мысли.

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