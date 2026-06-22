Повышенный уровень «плохого» холестерина долгое время может никак себя не проявлять. Однако в некоторых случаях организм всё же подаёт сигналы, и заметить их можно по изменениям кожи.
Проверить уровень холестерина помогает липидограмма — анализ крови, который показывает содержание общего холестерина, а также липопротеинов низкой и высокой плотности. Врачи рекомендуют проходить такое обследование не реже одного раза в год, особенно людям с сахарным диабетом, гипертонией, лишним весом и вредными привычками.
Если показатели оказываются повышенными, специалист обычно рекомендует изменить образ жизни: больше двигаться, скорректировать питание, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Во многих случаях это помогает заметно улучшить результаты уже через 6–8 недель.
Главная опасность высокого холестерина заключается в том, что на ранних стадиях он практически не вызывает симптомов. Человек может чувствовать себя хорошо, пока в сосудах постепенно формируются атеросклеротические бляшки.
Когда стоит насторожиться
По данным британских специалистов, при значительном повышении уровня холестерина могут появиться внешние признаки, связанные с нарушением кровообращения. Это происходит из-за сужения периферических артерий, когда холестериновые отложения ухудшают приток крови к тканям.
На проблему могут указывать следующие изменения кожи:
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кожа становится необычно гладкой и словно натянутой;
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появляется нехарактерный блеск;
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кожа становится более прохладной на ощупь;
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возникает ощущение сухости и стянутости, появляется зуд;
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на руках и ногах могут выпадать волосы, а ногти становятся более толстыми;
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кожа выглядит грубее и плотнее;
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появляется сероватый оттенок, особенно заметный на ногах.
Эти симптомы могут возникать как по отдельности, так и одновременно.
На какие ещё признаки обратить внимание
Повышенный холестерин и связанное с ним нарушение кровообращения могут сопровождаться и другими симптомами:
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ломотой в теле;
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спазмами в икроножных мышцах, бёдрах и ягодицах;
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болью и дискомфортом в ногах при ходьбе;
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судорогами;
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покалыванием в руках и ногах.
Как отмечают кардиологи, боль нередко уменьшается после прекращения физической нагрузки, однако на это может потребоваться несколько минут.
При появлении подобных симптомов важно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу и сдать анализы. Только лабораторное исследование позволяет точно определить уровень холестерина и оценить состояние сердечно-сосудистой системы.
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