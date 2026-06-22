Повышенный уровень «плохого» холестерина долгое время может никак себя не проявлять. Однако в некоторых случаях организм всё же подаёт сигналы, и заметить их можно по изменениям кожи.

Проверить уровень холестерина помогает липидограмма — анализ крови, который показывает содержание общего холестерина, а также липопротеинов низкой и высокой плотности. Врачи рекомендуют проходить такое обследование не реже одного раза в год, особенно людям с сахарным диабетом, гипертонией, лишним весом и вредными привычками.

Если показатели оказываются повышенными, специалист обычно рекомендует изменить образ жизни: больше двигаться, скорректировать питание, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Во многих случаях это помогает заметно улучшить результаты уже через 6–8 недель.

Главная опасность высокого холестерина заключается в том, что на ранних стадиях он практически не вызывает симптомов. Человек может чувствовать себя хорошо, пока в сосудах постепенно формируются атеросклеротические бляшки.

Когда стоит насторожиться

По данным британских специалистов, при значительном повышении уровня холестерина могут появиться внешние признаки, связанные с нарушением кровообращения. Это происходит из-за сужения периферических артерий, когда холестериновые отложения ухудшают приток крови к тканям.

На проблему могут указывать следующие изменения кожи:

кожа становится необычно гладкой и словно натянутой;

появляется нехарактерный блеск;

кожа становится более прохладной на ощупь;

возникает ощущение сухости и стянутости, появляется зуд;

на руках и ногах могут выпадать волосы, а ногти становятся более толстыми;

кожа выглядит грубее и плотнее;

появляется сероватый оттенок, особенно заметный на ногах.

Эти симптомы могут возникать как по отдельности, так и одновременно.

На какие ещё признаки обратить внимание

Повышенный холестерин и связанное с ним нарушение кровообращения могут сопровождаться и другими симптомами:

ломотой в теле;

спазмами в икроножных мышцах, бёдрах и ягодицах;

болью и дискомфортом в ногах при ходьбе;

судорогами;

покалыванием в руках и ногах.

Как отмечают кардиологи, боль нередко уменьшается после прекращения физической нагрузки, однако на это может потребоваться несколько минут.

При появлении подобных симптомов важно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу и сдать анализы. Только лабораторное исследование позволяет точно определить уровень холестерина и оценить состояние сердечно-сосудистой системы.