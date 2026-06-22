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Умер легендарный Алан Гринспен, который почти два десятилетия был «хозяином» доллара 0 189

Бизнес
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алан Гринспен

Алан Гринспен.

ФОТО: dreamstime

Сегодня, 22 июня, в возрасте 100 лет скончался один из легендарных американских банкиров Алан Гринспен, который руководил Федеральной резервной системой (ФРС) США рекордные 18,5 лет (с 1987 по 2006 год) при четырех президентах.

Сообщается о смерти от осложнении от болезни Паркинсона.

От его имени произошло понятие «пут Гринспена» (Greenspan put). Так на рынках назвали его негласную политику всегда приходить на помощь инвесторам. В случае резкого падения акций ФРС оперативно снижала процентные ставки и вливала ликвидность, фактически страхуя рынки от глубокого краха.

В тоже время многие экономисты обвиняли его в кризисе 2007–2008 годов. Несмотря на культовый статус при жизни, после его ухода из ФРС экономисты возложили на него часть вины за Великую рецессию.

Отмечалось, что его многолетняя политика «дешевых денег» (низких ставок) и активное продвижение дерегулирования финансового сектора создали идеальные условия для надувания ипотечного пузыря, который позже лопнул с катастрофическими последствиями.

Сам Гринспен впоследствии частично признал ошибочность слепой веры в саморегулирование рынков.

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#финансы #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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