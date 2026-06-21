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«Сильнее всего подорожало все»: москвичи о ценах на продукты 0 42

Бизнес
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Базовая корзина питания существенно выросла в цене.

Население ностальгирует по временам СССР.

В магазины Москвы в последнее время бывает страшно заходить. Цены растут — особенно на рыбу, на орехи и сухофрукты.

У москвичей оказалось свое мнение по этому поводу. Многие из них горько шутят, другие — ностальгируют по СССР.

На сайте msk1.ru cобрали весь калейдоскоп комментариев.

«Мы уже забыли, и давно забыли, что такое орехи. Вы цены на фисташки видели? Они как золото стоят. Грецкие орехи, фундук, курага, финики… Их что, и впрямь из золота что ли делают?» — задается вопросом москвич.

«Что подорожало сильнее всего… Сильнее всего подорожало все», — с иронией заметил другой.

«Вокруг России столько морей, рыба должна стоить копейки, как в СССР. Но нет, рыба стоит космических денег. Мойва, которой кошек кормили — не купить. Обычный минтай — тоже. Про все другое я вообще молчу, докатились, стыдоба. С космосом у нас не ладится, зато ценники на всё туда точно улетели…» — поддержал москвичей другой комментатор.

«А цены на что у нас не взлетели? В магазин уже скоро как в музей буду ходит», — заметил еще один.

«Пора снижать цены. Придется свои орехи есть самим продавцам!» — пообещал житель столицы.

«А почему цены на все взлетели? Рыба была народной едой, стала золотом. Сайра была по 45 рублей лучшая, теперь по 280», — поделился читатель сайта.

«Цены на рыбу уже давно стали космическими — несмотря на то, что водных ресурсов в России хоть отбавляй! Раньше дома мы кошку треской кормили, а в столовых на предприятиях даже был „рыбный день“. А сейчас треска по цене в полкрыла самолёта! Прежде считалось, что рыбой в первую очередь должны быть обеспечены жители своей страны. Но при капитализме свои производителей не интересуют, они продают тем, кто больше заплатит!» — возмутился человек, ностальгирующий по СССР.

Цены продолжают покорять новые высоты: в России снова подорожали яйца. Это повышение отразилось в так называемых «индексе блина» и «индексе шашлыка» — неформальной оценке благосостояния народа. А еще в России продолжают стремительно прибавлять в цене шоколад с конфетами и пиво. Меж тем москвичи честно рассказали, на что им (не) хватает денег.

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#цены #Москва #инфляция #СССР #продукты #экономика
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