Палеонтологи описали новый вид вымерших хищников, которого назвали в честь известного испанского ученого Сальвадора Мойя-Солы. Окаменелости обнаружены на северо-востоке Испании, в местонахождении Эльс-Касотс, пишет Phys.org.

Новый вид получил имя Paludocyon moyasolai. Он жил около 15,9 млн лет назад в раннем среднем миоцене и относится к амфиционидам — группе хищников, которых в просторечии называют «медвежьими собаками». Это название вводит в заблуждение: звери не были прямыми родственниками ни медведей, ни собак. Они представляют собой отдельное вымершее семейство отряда хищных, которое процветало в Северной Америке и Евразии на протяжении большей части кайнозойской эры — от эоцена до позднего миоцена.

«Медвежьи собаки» поражали разнообразием. Среди них встречались гиокарниворы, чей рацион почти на две трети состоял из растительной пищи — зубы у них напоминали медвежьи. Были и гиперплотоядные формы, которые питались мясом более чем на 70% и имели зубы, похожие на кошачьи. Ранее палеогенетики разгадали тайну пещерных львов.

Paludocyon moyasolai относится к подсемейству Amphicyoninae. Для его рода характерна гиперплотоядная зубная система: крепкие верхние коренные зубы и уменьшенные премоляры. Ученые описали новый вид на основе довольно хорошо сохранившегося, но сжатого с боков черепа с почти полным набором верхних зубов, а также изолированного второго нижнего моляра.

Анализ морфологии верхних зубов показал, что P. moyasolai отличается от всех известных сородичей. Во-первых, уникальными пропорциями верхних моляров. Во-вторых, более развитым третьим моляром с хорошо выраженными передними бугорками. Таких признаков нет ни у одного другого вида палудоционов. Кстати, название Paludocyon переводится как «болотная собака».

Этот хищник был охотником среднего размера — заметно меньше и проворнее второго, пока еще не описанного вида амфициониновых размером с леопарда, который тоже обитал в Эльс-Касотс. Соседями палудоциона по экосистеме были примитивные кошачьи, крупные куньи и небольшие крокодилы из рода Diplocynodon. Сам он, вероятно, охотился на мелких и средних травоядных — оленей, полорогих и мелких рогатых копытных. Недавно генетики обнаружили, из-за чего вымерли последние мамонты.

Местонахождение Эльс-Касотс — настоящая сокровищница миоценовой эпохи. Это одно из эталонных местонахождений позвоночных на юго-востоке Европы. Его возраст (около 15,9 млн лет) определен по биостратиграфическим и магнитостратиграфическим данным. Стоянку обнаружили в 1989 году и раскапывали до 1994-го. С 2018 года систематические раскопки возобновились и продолжаются по сей день. На сегодняшний день найдено более 5000 останков макропозвоночных, представляющих почти 80 видов — рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Судя по фауне, флоре и составу пород, в то время здесь было мелководное пресноводное озеро рядом с побережьем. Климат стоял теплый — миоценовый климатический оптимум.