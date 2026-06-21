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Илон Маск предложил раздать людям деньги: это лучший вариант спастись от ИИ 0 72

В мире
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маск

Первый триллионер предложил вместо получения правительством США доли в OpenAI, Anthropic и xAI раздать бюджетные деньги народу. Он пообещал, что инфляции не произойдет благодаря роботам.

Раздача денег из федерального бюджета является лучшим вариантом, чем получение правительством США доли в крупнейших компаниях, разрабатывающих искусственный интеллект. Об этом заявил в X бизнесмен Илон Маск.

«Лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны. Пока рост числа товаров и услуг превышает увеличение денежной массы, что будет иметь место в случае с искусственным интеллектом и роботами, инфляции не будет. По сути, я предсказываю, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией!» — написал он.

Так Маск отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который подтвердил, что правительство хотело бы стать совладельцем каждой крупной ИИ-компании в США. «Президент поддерживает идею, чтобы Соединенные Штаты владели этими крупными ИИ-компаниями. Ему нравится эта идея как своего рода суверенный фонд благосостояния, где США получают долю в этих ИИ-компаниях», — сказал политик.

Маск владеет xAI, разрабатывающей чат-бота Grok.

В апреле бизнесмен заявлял, что в случае вытеснения человека с рынка труда из-за ИИ, лучшим способом справиться с безработицей станет раздача денег населению правительством США. По его мнению, это было бы лучшим способом гарантировать «всеобщий высокий доход».

В январе Маск отмечал, что темпы развития ИИ значительно опережают традиционную политику, которая отличается многоуровневостью и медлительностью в вопросе принятия решений. ИИ может развиваться «в десять раз быстрее, чем правительство, а может, и больше», что затрудняет эффективное реагирование властей, пояснял он.

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#безработица #Илон Маск #искусственный интеллект #инфляция #openai
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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