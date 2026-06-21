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Неужели все так плохо? Медсестра призналась, что одноразовые шприцы в Латвии используют по несколько раз 1 498

Наша Латвия
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шприц

Инспекция здравоохранения расследует жалобу пациентки на возможное повторное использование одноразового шприца для дозирования лекарств младенцу в возрасте до одного года в Екабпилсской региональной больнице, сообщает ЛТВ.

Мать ребёнка Лайма рассказала, что в начале июня её с малышом доставили в Екабпилсскую региональную больницу, где ребёнку назначили ингаляционный препарат Ventolin. В одном из шприцев, предназначенных для дозирования лекарства, она заметила белый осадок и посторонние частицы. После её замечания медперсонал заменил лекарственный раствор.

Позже женщина увидела белое вещество у поршня шприца и сфотографировала его. Опасаясь за качество препарата, она отказалась использовать лекарство и обратилась к персоналу за разъяснениями.

По словам пациентки, одна из медсестёр подтвердила, что шприцы для дозирования лекарств дезинфицируются и используются повторно. После просьбы Лаймы ей выдали новый шприц в заводской упаковке и приготовили новый раствор препарата.

Пациентка сообщила о случившемся нескольким сотрудникам больницы, в том числе педиатру и врачу приёмного отделения. Педиатр, сославшись на требования по защите данных пациентов, отказалась комментировать ситуацию, а врач заявил, что не помнит деталей конкретного случая.

В Инспекции здравоохранения подтвердили, что проведут проверку. Однако до завершения расследования дополнительных комментариев давать не будут.

Присяжный адвокат и эксперт по правам пациентов Солвита Олсена отметила, что в Латвии инциденты, связанные с безопасностью пациентов, зачастую расследуются недостаточно активно, а пациентам сложно добиться полноценного рассмотрения своих жалоб. По её словам, в данном случае важную роль может сыграть фотография, сделанная пациенткой.

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#Латвия #инспекция здравоохранения #лекарства
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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