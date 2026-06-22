Подписчики телеграм-канала ASTRA прислали видео, снятое, как утверждается, ночью в Каменке Пензенской области возле военкомата на Складской, 19. Оно массово расходится по местным чатам в Максе. На кадрах несколько мужчин сидят в микроавтобусе, а собравшиеся женщины пытаются помешать сотрудникам их увезти.

— Ребят, скажите, все добровольно подписали контракт?

— Вас заставили, скажите?

Подписчики утверждают, что сотрудники военкоматов ночью ездят на черных микроавтобусах и караулят людей возле алкомаркетов, чтобы «взять пьяных, которых легко заставить что-либо подписать». В Росгвардии заявили о рейде по выявлению нарушителей воинского учета. Полицейские рандомно останавливали автомобили и таким образом проверили 80 человек. Девяти из них якобы лишь вручили повестки, отчитались в ведомстве.

Три недели назад пензенское издание «Новая Альтернатива» писало про похищение жителя Сурска Владимира Подковыркина, пытки жителя Пензы Станислава Вяльцына и других местных жителях, принудительно отправленных на войну с Украиной.

«Ни одного уголовного дела в Пензенской области по заявлению родственников, сообщающих о похищении их родственников, незаконно, с помощью пыток, угроз, оказания морального давления, подписавших контракт о службе на СВО – НЕ ВОЗБУЖДЕНО!», — сообщили журналисты.

Местная жительница Анастасия Фомина опубликовала обращение к Бастрыкину о похищении и отправке на фронт своего 58-летнего отца, которого забрали из дома в селе Русский Качим, обратила внимание ASTRA. Его также привезли в военкомат на Складской, 19, дали лишь раз увидеться с родственниками под конвоем и в тот же вечер вместе с другими мужчинами отправили в Ростовскую область. Как рассказала девушка, и ее отца, и других мужчин, которые были в военкомате в тот день, принуждали подписать контракт под давлением. Фомина не ответила на сообщения ASTRA.

Видео из военкомата в Каменке появилось также во «ВКонтакте». В комментариях рассказали о случаях насильственной мобилизации с улицы.

— Машина забрала людей с улицы, представились судебными приставами. А дальше человек от них забрал в военкомат. <…> У него не было долгов. И все там трезвые. Не пускали машину уехать с родными людьми.

Также в комментариях сообщили о случаях насильственной мобилизации, которые произошли ранее:

— 26 апреля, моего отца 63 года, таким же образом забрали. Куда бы я не бегала, все бестолку, в областном военкомате меня за дверь выкинули.

— Все подкупные и в сговоре, полиция, администрация, приставы, у меня брата также забрали с Н.Ломова недавно.

— Родственник также попал туда благодаря сотрудникам полиции 4 отдела г.Пензы, забрав его для проверки документов у соседнего дома. Не били, но нашли точки давления для подписания контракта. На Складской 19 рассказывают о том, что поедут они строить и восстанавливать новые завоеванные территории…Но не дают даже сообщить родственникам об отъезде. Держат как заключенных там.

— Сурск Городищенского района Пензенской области то же самое. Суки, людоловы, что творят.

— Когда подобным образом увезли кума моих друзей, то мы бросили все дела, поехали сами вслед за людоловами, устроили скандал и своего человека отбили. Это Сурск Городищенского района Пензенской области. 20 мая этого же года тоже был случай незаконного задержания человека, также отбили у военкомата в г.Городище

— Девочки это не сейчас началось, моего мужа увезли в начале июля 2025 г, в августе уже погиб (долгов не было). Работяга на заводе был.

— Ужас какой-то, так и отца ребенка забрали, беспредел творится, всех под одну гребенку.