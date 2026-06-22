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«Когда мы стали такими?!» 1 140

Политика
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Советник министра финансов

Советник министра финансов

Советник министра финансов негодует.

Советник министра финансов Гунтарс Витолс, внезапно оказавшись в системе госуправления, пришел к печальным выводам, которыми и поделился в социальной сети X: "Мы построили в Латвии абсурдно сложную и тяжелую систему. Как будто у нас не один район в Нью-Йорке, как Манхэттен, Брунклин или Бронкс, а сотни миллионов жителей.

Конкурсы, оценки, бумаги и супербумаги, нельзя даже назначить одного чиновника без дискуссий и воплей. Целый Сейм должен проголосовать. 14 министерств, в каждом свой садик освоения денег и мощный хор плача, чтобы его беречь и кричать каждый раз, когда кто-то тронет.

Везде, на любом уровне, далеко не только на самом верху."И на местах». Там такой же хор плача. В любой маленькой ячейке собрание.

У меня вопрос как у неспециалиста. Когда (в каком веке) латыш стал таким?"

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#Латвия #реформы #социальные сети #бюрократия #политика
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Эдуард Эльдаров
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