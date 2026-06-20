Латвия получит 3,497 млрд евро по программе SAFE — крупнейшему европейскому инструменту финансирования обороны. Власти рассчитывают не только укрепить безопасность страны, но и использовать эти средства для развития местной промышленности и экономики.

Латвия официально присоединилась к программе SAFE (Security Action for Europe), подписав соглашение о привлечении почти 3,5 млрд евро на укрепление обороноспособности и безопасности страны.

Документ подписали премьер-министр Андрис Кулбергс, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, министр обороны Райвис Мелнис и министр финансов Марис Кучинскис.

Первая часть финансирования — 524,7 млн евро — должна поступить уже в ближайшие недели.

По словам Кулбергса, безопасность остаётся главным приоритетом правительства, а выделенные средства позволят ускорить модернизацию вооружённых сил, развитие пограничной охраны и системы гражданской обороны.

При этом премьер подчеркнул, что речь идёт не только о закупке техники за рубежом.

«Эти деньги должны работать на развитие латвийской оборонной промышленности и экономики в целом», — заявил он.

Что важно знать: SAFE не является грантовой программой. Это льготный заём, который Латвии придётся вернуть. Поэтому власти подчёркивают, что вложения должны приносить долгосрочную отдачу в виде новых производств, технологий и рабочих мест.

По мнению главы правительства, опыт войны в Украине показал, что успех обороны зависит не только от армии, но и от способности промышленности быстро производить необходимое вооружение и внедрять новые решения.

Министр обороны Райвис Мелнис назвал соглашение важным шагом для ускоренного развития оборонного потенциала страны. По его словам, финансирование позволит обеспечить вооружённые силы и структуры внутренней безопасности современными технологиями, а также создаст дополнительные возможности для латвийских предприятий.

Отдельное внимание будет уделено развитию местной промышленности, которая сможет участвовать в реализации оборонных проектов.

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс отметил, что Латвия играет всё более заметную роль в общеевропейской системе безопасности. В частности, страна участвует в создании системы наблюдения за восточным флангом Европы — от Балтийского до Чёрного моря.

Этот проект объединит приграничные государства региона и станет одним из крупнейших совместных оборонных проектов ЕС последних лет. Его дальнейшее развитие планируется обсудить уже на следующей неделе на саммите восточного фланга в польском Гданьске.

Министр финансов Марис Кучинскис подчеркнул, что новый заём не увеличивает ранее утверждённые расходы на оборону сверх запланированного уровня. Средства уже учитываются в рамках курса на увеличение оборонного финансирования до 5% ВВП.

Таким образом, SAFE рассматривается не как дополнительный источник бюджетных расходов, а как инструмент ускоренной реализации оборонных проектов.

Подписание соглашения открывает Латвии доступ к крупнейшему за последние годы оборонному финансированию. Теперь ключевой задачей станет превращение этих средств не только в новые системы безопасности, но и в реальные возможности для развития национальной экономики.