Россия все больше рассматривает регион Балтийского моря как зону конфликта, заявил в пятницу на Кильской конференции по безопасности министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

В эти дни в Киле собрались политики, военные и эксперты, чтобы обсудить меняющуюся ситуацию в регионе Балтийского моря.

"Мы все пришли к осознанию того, что Балтийское море имеет важное значение для обороны всего альянса [НАТО]", - сказал министр, открывая конференцию. Он отметил, что Балтийское море служит стратегическим маршрутом для переброски подкреплений и снабжения, и Россия это прекрасно осознает.

"Мы наблюдали случаи саботажа, шпионаж, глушение GPS, вторжение дронов и истребителей в воздушное пространство НАТО, перемещения российского теневого флота, а также неоднократное появление российских исследовательских судов вблизи критически важной инфраструктуры", - отметил глава МИД Германии.