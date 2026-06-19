Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент Латвии отказался подписывать Закон об иммиграции – там невнятно про граждан РФ написано 0 573

Политика
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: ВНЖ
ФОТО: Виталий Вавилкин

Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич направил в Сейм на повторное рассмотрение принятый 11 июня 2026 года новый Закон об иммиграции, сообщили bb.lv в президентской канцелярии.

Глава государства отмечает, что к третьему чтению законопроекта было подано 158 предложений. Среди них были не только технические уточнения, но и поправки, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать временный вид на жительство в обмен на инвестиции в экономику Латвии.

По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента.

Вопросы к «инвестиционным» видам на жительство

Ринкевич обращает внимание на положение закона, согласно которому иностранный гражданин сможет получить временный вид на жительство сроком до пяти лет, если инвестирует не менее 150 тысяч евро в созданный государством Альтернативный инвестиционный фонд на срок не менее пяти лет и дополнительно перечислит в государственный бюджет 10 тысяч евро.

Президент напоминает, что при разработке закона особое внимание уделялось вопросам национальной безопасности. В частности, документ содержит специальные ограничения для граждан России и Беларуси при получении временных видов на жительство.

Однако Ринкевич отмечает, что первоначальная редакция закона напрямую не ограничивала возможность граждан России и Беларуси получать ВНЖ по инвестиционной программе. В связи с этим он считает необходимым убедиться, что соответствующие ограничения отражены во всех необходимых статьях закона.

Кроме того, по мнению президента, необходимо предоставление Кабинету министров полномочий по проверке происхождения инвестируемых средств и определению целей использования таких инвестиций.

Недвижимости для друзей

Отдельно президент предлагает Сейму повторно оценить возможность выдачи временных видов на жительство гражданам дружественных Латвии государств в обмен на приобретение недвижимости.

По его мнению, такая возможность могла бы распространяться на граждан стран НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государств Европейской экономической зоны, а также других стран, которые правительство может включить в специальный перечень дружественных государств.

Ринкевич сообщил, что аналогичные предложения он получил и от крупнейших представителей рынка недвижимости.

Президент считает, что законодатель может либо самостоятельно установить критерии для такой программы — например, определить территории Латвии, где разрешена покупка недвижимости иностранцами, минимальную стоимость объектов и другие условия, — либо поручить разработку этих критериев Кабинету министров.

×
Читайте нас также:
#недвижимость #гражданство #инвестиции #Латвия #Европа #национальная безопасность #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сейм Латвии
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: человек с ружьем
Изображение к статье: Кремль

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граница
Наша Латвия
Изображение к статье: Топливо
Наша Латвия
Изображение к статье: Балтийское море
Политика
Изображение к статье: Суд
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ормузский пролив
В мире
2
Изображение к статье: Морская мина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Граница
Наша Латвия
Изображение к статье: Топливо
Наша Латвия
Изображение к статье: Балтийское море
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео