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Лицам с двойным гражданством Латвии и России или Беларуси запретят выдавать разрешения на оружие 0 83

Политика
Дата публикации: 18.06.2026
LETA
Изображение к статье: человек с ружьем

Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений.

По мнению Национального объединения, прежняя ситуация не отвечала интересам национальной и общественной безопасности, поскольку она допускает, что лица, имеющие одновременно гражданство России или Беларуси, могут легально владеть огнестрельным оружием в Латвии.

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#гражданство #оружие #Латвия #безопасность #национальная безопасность #Беларусь #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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