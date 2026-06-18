Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений.