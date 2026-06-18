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Сейм ограничил выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси 0 156

Политика
Дата публикации: 18.06.2026
LETA
Изображение к статье: Паспорт Латвии и вид на жительство
ФОТО: BB.LV/AI

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Беларуси временного вида на жительство (ВНЖ) через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами.

Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка, и этот момент был "упущен".

Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм.

Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года.

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#Сейм #инвестиции #безопасность #Беларусь #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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