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Всех бывших министров пристроили. Теперь все будет в порядке! 1 156

Политика
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: человек с портфелем в руке

человек с портфелем в руке

Должностей с доплатой хватило всем.

Как уже сообщалось, смена правительства привела и к большим кадровым перестановкам в Сейме. Причем, политиков не удержало от кадровой чехарды то обстоятельство, что парламенту нынешнего созыва осталось существовать всего 4,5 месяца, при этом уже с 19-го июня и почти до конца августа Сейм будет находиться на летних каникулах!

Избранные в свое время в Сейм бывшие министры правительства Силини, включая и саму Силиню, быстро были пристроены на руководящие должности в парламенте: Арвилс Ашераденс возглавил комиссию по народному хозяйству, Инесе Либиня-Эгнере стала председателем комиссии по правам человека, Каспара Мелниса избрали председателем комиссии по публичным расходам и ревизиям, а Раймондс Чударс стал его замом. Сама экс-премьер Эвика Силиня возглавила комиссию по европейским делам. Не забыли даже перешедшего в оппозицию экс-министра сообщений Атиса Швинку - он возглавил подкомиссию Сейма по развитию инновационных экосистем - чего именно эта подкомиссия может развить за реальные два месяца работы (с учетом летних каникул - загадка, но зато бывший министр получит солидную доплату к депутатскому окладу.

Смещенный с должности председателя комиссии по народному хозяйству Ашераденсом еще один бывший министр от "прогрессивных" Каспарс Бришкенс сегодня избран председателем подкомиссии по борьбе с теневой экономикой!

Фактически без должности остался только экс-министр земледелия Армандс Краузе - видимо, потому, что стал фигурантом громкого расследования так называемого дела деревообработчиков. Вполне возможно, что и сам Краузе, и другие правящие депутаты понимают: прокуратура в любой момент может потребовать снятия с Краузе депутатского иммунитета, что осложнит его работу на какой-то руководящей должности в Сейме.

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#Сейм #депутаты #министры #иммунитет #кадры #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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