Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции решение временно сократить взносы во второй пенсионный уровень и направить часть средств в государственную пенсионную систему. Суд пришёл к выводу, что такая мера помогает сохранить баланс между интересами нынеших и будущих пенсионеров и способствует устойчивости пенсионной системы.

Конституционный суд (Суд Сатверсме) поставил точку в споре вокруг изменений пенсионной системы, которые вызвали острую дискуссию среди политиков, финансистов и представителей пенсионной отрасли.

Суд признал соответствующей Конституции норму переходных положений Закона о государственных накопительных пенсиях, согласно которой с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года ставка обязательных взносов во второй пенсионный уровень временно снижена с шести до пяти процентов, а один процентный пункт направляется в первый пенсионный уровень.

Таким образом, принятые Сеймом изменения остаются в силе.

При рассмотрении дела суд оценивал, нарушает ли временное перераспределение взносов права жителей на собственность, социальное обеспечение и правовую определённость. В итоге суд пришёл к выводу, что мера имеет законную цель и отвечает общественным интересам.

В решении подчёркивается, что перераспределение одного процентного пункта увеличивает поступления в специальный пенсионный бюджет, из которого выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. При этом структура пенсионной системы, порядок расчёта пенсий по старости и право на получение пенсии не меняются.

Что важно знать: второй пенсионный уровень не отменяется и не замораживается. Жители по-прежнему продолжают формировать накопления как в государственном, так и в накопительном пенсионном уровне. Изменяется лишь распределение части взносов на ограниченный срок.

Суд также обратил внимание на причины принятия изменений. По его оценке, мера была связана с реформой налогообложения труда и необходимостью компенсировать сокращение доходов государственного бюджета.

Изменения в налогах на рабочую силу увеличили доходы примерно 95% работающих жителей. Кроме того, почти половина пенсионеров получила дополнительную поддержку благодаря увеличению необлагаемого минимума для пенсионеров с 500 до 1000 евро в месяц.

По мнению суда, временное увеличение поступлений в пенсионный бюджет позволит сохранить его устойчивость и создать дополнительный резерв для будущих выплат.

Председатель Конституционного суда Ирена Куцина отметила, что законодатель, реагируя на бюджетные вызовы, выбрал механизм, который соответствует интересам общества и способствует сбалансированности пенсионной системы.

«Государство не разрушило пенсионную систему в целом, а наоборот — стабилизировало и сбалансировало её», — заявила Куцина.

Она также подчеркнула, что государство обладает широкой свободой действий при реализации социальных прав и выборе механизмов их обеспечения, однако эта свобода не является безграничной.

«Принятое государством регулирование должно быть объективным, социально оправданным и должным образом обоснованным. В данном случае суд увидел, что все эти критерии соблюдены», — пояснила председатель КС.

В решении отдельно отмечается, что в ходе рассмотрения дела не было получено доказательств того, что временное сокращение взносов во второй уровень существенно уменьшит размер будущих пенсий.

Суд также указал, что мера способствует сохранению профицита пенсионного бюджета и накопленного резерва, который при необходимости может использоваться для финансирования пенсий как минимум до 2050 года.

Судья Конституционного суда Юрис Юрис отметил, что этот вывод основан на экономическом моделировании и резерв может сохраниться даже на более длительный срок.

Тем не менее решение остаётся спорным. Во время обсуждения поправок против них выступали представители финансового сектора, Банка Латвии, управляющие пенсионными фондами и Ассоциация финансовой отрасли.

Критики предупреждали, что уменьшение поступлений во второй уровень может сократить объём долгосрочных инвестиций в экономику, снизить доверие населения к пенсионной системе и негативно повлиять на формирование накоплений.

Именно на эти аргументы ссылались депутаты «Объединённого списка» и Национального объединения, которые обратились в Конституционный суд. Они утверждали, что государство не представило достаточных расчётов влияния изменений на будущие пенсии и устойчивость системы в долгосрочной перспективе.

По мнению заявителей, законодатель исходил из предположения, что изменения не уменьшат будущие пенсии, а возможно, даже увеличат их размер, однако необходимые данные и моделирование влияния нормы на пенсионную систему представлены не были.

Также они считали, что решение было принято с нарушением принципов качественного законотворчества и затрагивает вопрос, имеющий решающее значение для устойчивости пенсионной системы Латвии.

Однако Конституционный суд эти доводы не поддержал и пришёл к выводу, что оспариваемая норма соответствует принципам социально ответственного государства, правовой определённости и закреплённому в Конституции праву на социальное обеспечение в старости.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.