Руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле скептически оценивает перспективы быстрого решения проблемы очередей машин скорой помощи у приёмного отделения больницы Страдиня. По её словам, ситуация существует уже много лет и продолжает серьёзно влиять на работу экстренной медицины.

Проблема очередей автомобилей скорой помощи у приёмного отделения Клинической университетской больницы имени Пауля Страдиня остаётся одной из самых острых в системе здравоохранения Латвии.

Глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле признаёт, что не испытывает большого оптимизма по поводу быстрого улучшения ситуации.

«Пока нет договорённости о конкретных измеримых показателях и сроках их достижения», — отметила она в интервью программе «Утренняя панорама».

По словам Ципуле, очереди у больницы Страдиня возникают не первый год. Когда бригады вынуждены долго ждать передачи пациентов врачам, это напрямую влияет на способность службы оперативно реагировать на новые вызовы.

Фактически каждая задержанная машина скорой помощи временно выпадает из системы экстренной помощи.

Одним из возможных решений СНМП предлагала установить норматив: пациент должен быть принят больницей от бригады скорой помощи в течение 15 минут. Однако поддержки эта инициатива пока не получила.

«Это заставляет меня думать, что решение проблемы займёт длительное время», — признала Ципуле.

Проблема носит не только организационный, но и системный характер. По словам главы СНМП, часть пациентов, обращающихся в приёмное отделение университетской больницы, не нуждается в медицинской помощи такого уровня. При этом в Риге фактически работают лишь две университетские больницы, которые принимают наиболее тяжёлых пациентов, поэтому нагрузка на них остаётся очень высокой.

После недавнего резонанса вокруг очередей скорых Министерство здравоохранения, представители больниц и службы неотложной помощи провели совместное совещание и договорились искать решения.

В ходе обсуждения были названы несколько причин перегрузки приёмных отделений. Среди них — недостаточная доступность медицинской помощи на других уровнях системы здравоохранения, рост числа хронических пациентов, проблемы в сфере социального ухода и недостаточное участие региональных больниц в приёме пациентов.

Статистика показывает масштаб проблемы. По данным Национальной службы здравоохранения, в 2025 году через отделения неотложной помощи и приёмные покои прошли более 665 тысяч пациентов — на 2,2% больше, чем годом ранее.

Наибольшая нагрузка пришлась именно на университетские больницы. При этом госпитализация требуется лишь примерно каждому третьему пациенту.

Что важно знать: если две трети посетителей приёмных отделений не нуждаются в госпитализации, это говорит о том, что многие жители используют экстренную помощь как замену более доступным медицинским услугам, которых не хватает в других звеньях системы.

В качестве решений власти рассматривают увеличение числа терапевтических коек, более активное направление пациентов в больницы соответствующего уровня, расширение сети дежурных врачей и развитие дистанционных консультаций. Больница Страдиня также намерена проанализировать внутренние процессы работы Центра неотложной медицины и при необходимости привлечь независимых экспертов.

Однако даже участники переговоров признают, что речь идёт не о точечных мерах, а о необходимости менять работу всей системы оказания медицинской помощи.