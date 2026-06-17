В мае и июне в восточных регионах Латвии, преимущественно в Латгалии, несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за иностранных дронов, нарушивших воздушное пространство нашей страны. Подобная ситуация возможна и в октябре — во время парламентских выборов, пишет LSM+.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утверждает: план уже разрабатывается, но его детали не раскрываются — по соображениям безопасности. Но в случае угрозы урны для голосования будут опечатаны и доставлены в безопасное и охраняемое место, а сам процесс голосования будет приостановлен до отмены тревоги.

КРАТКО:

Готовятся план действий и рекомендации на случай различных чрезвычайных ситуаций во время выборов. При желтом уровне предупреждения избирательный процесс прерываться не будет. При оранжевом уровне предупреждения голосование приостановят, урны опечатают. Если угроза возникнет во второй половине дня, время работы участков могут продлить. ЦИК призывает воспользоваться возможностью заранее оставить свой голос в течение предвыборной недели.

Составление плана действий и рекомендаций

Глава ЦИК Марис Звиедрис, отвечая на вопросы журналистов о возможной воздушной тревоге во время выборов, отметил, что единый план действий не подойдет для всех участков. Поэтому каждому из них придется действовать с учетом конкретной ситуации и имеющихся помещений.

Рекомендации ЦИК будут подготовлены в ближайшее время и во многом будут соответствовать указаниям и уровням предупреждения, разработанным Центром кризисного управления.

Муниципальным избирательным комиссиям уже поручено определить ближайшие безопасные помещения и убежища, а также альтернативные избирательные участки, где в случае вынужденного перерыва по соображениям безопасности можно будет продолжить голосование.

При оранжевом предупреждении голосование приостановят

При желтом уровне предупреждения — о возможной угрозе — избирательный процесс продолжится, однако с пониманием и готовностью к тому, что скоро может последовать предупреждение следующего — более высокого — уровня.

«Тогда избирательные участки должны будут незамедлительно принять меры — опечатать урны для голосования, а сам процесс, как и в других государственных учреждениях при оранжевом уровне предупреждения, будет приостановлен», — сказал Звиедрис.

Чтобы обеспечить достоверность результатов, опечатанные урны будут охраняться службами безопасности, однако подробности дальнейших действий Звиедрис раскрывать не стал.

«Чтобы не раскрывать все карты тем, кто хочет испортить нам праздник», — добавил он, отметив, что только организаторы выборов будут знать все детали.

Если высший уровень угрозы, когда до отмены его действия нужно находиться в безопасных помещениях, будет объявлен в дни предварительного голосования, когда можно будет оставить свой голос на хранение, дополнительное время для голосования предоставляться не будет.

Если же из-за угрозы будет существенно нарушен весь день голосования — 3 октября — или последние два-три часа, время работы затронутых участков могут продлить.

«Мы сделаем это только в чрезвычайной ситуации, если доступ к избирательным участкам будет полностью невозможен и если это потребуется для обеспечения возможности проголосовать. Но мы говорим именно о дне выборов и второй половине дня», — подчеркнул Звиедрис.

Решение будет принимать муниципальная избирательная комиссия по согласованию с ЦИК. Продление времени работы будет определяться с учетом ситуации, однако составит не менее одного полного часа.

Если оранжевое предупреждение будет объявлено, например, ранним утром в день выборов, участки откроются после его отмены. Звиедрис признал, что если участок был закрыт несколько часов в первой половине дня, это само по себе не означает, что его работу придется продлевать до полуночи, поскольку у избирателей останется возможность проголосовать позднее. Иная ситуация — если угроза возникнет вечером.

«При оранжевом уровне предупреждения нужно понимать, что это уже не шутки. Тогда действительно возможно, что над головой нависла бомба и существует реальная физическая угроза.

Если нужно прятаться, значит, нужно прятаться», — подчеркнул Звиедрис.

С Министерством юстиции уже обсуждены возможные поправки к нормативным актам, которые позволят оперативно реагировать и организовывать работу участков в чрезвычайных ситуациях.

У ЦИК также есть план действий на случай, если работа участка будет нарушена. Например, если урна для голосования будет безвозвратно повреждена, комиссия рассмотрит возможность проведения повторного голосования на конкретном участке.

Призывают воспользоваться возможностью заранее оставить свой голос

Глава ЦИК призвал избирателей воспользоваться возможностью заранее оставить свой голос на хранение — на случай, если «какой-нибудь недоброжелатель решит испортить нам праздник демократии — [день выборов в Сейм]». Такая возможность будет доступна в течение предвыборной недели — с понедельника по пятницу — на всех избирательных участках в определенные часы.

Обучение муниципальных и участковых комиссий по этим и другим вопросам, связанным с избирательным процессом, запланировано на середину июля — август.

«Наш приоритет — обеспечить безопасность людей, одновременно сохранив возможность для избирателей проголосовать и гарантировав достоверность результатов выборов», — подчеркивают в ЦИК.