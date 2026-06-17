Середина июня обычно превращает главный латвийский курорт в бурлящий муравейник. Однако в этот раз Юрмала встретила лето непривычной, почти звенящей пустотой.

Опубликованное в соцсетях видео, снятое в четверг около девяти часов вечера, моментально спровоцировало волну споров. На кадрах видно, что улицы города практически вымерли. И это происходит при отличной теплой погоде, когда сезон официально открыт.

Автор ролика не удержался от сарказма и предложил поднять тариф на визит в город до десяти евро. Тогда, по его словам, сюда не прорвутся даже местные бизнесмены.

Большинство комментаторов сразу увязали такое затишье с резким подорожанием пропусков. Жители Риги теперь все чаще выбирают локальные бесплатные альтернативы. Зачем платить больше, если можно позагорать на Кипсале, Луцавсале или съездить в Вецаки.

«В литовских Клайпеде, Паланге, куда ни посмотришь, полно людей, все рестораны и пабы переполнены! Латвия, как обычно, выделяется своей глупостью и космическими ценами на всё», - писали люди.

Помимо платы за дорогу по кошельку бьют и чеки в местных заведениях общепита. Прохожих отпугивает юрмальское меню. В итоге даже хорошим будним вечером некогда популярные променады выглядят заброшенными, если сравнивать их с прошлыми годами.

Ставить крест на этом лете еще рано. Важно помнить, что основная масса гостей прибывает сюда по выходным или в дни больших концертов.