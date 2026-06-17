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День аввы Дорофея. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 18 июня 2026 года? 0 84

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авва Дорофей

18 июня 2026 года вспоминают ученика Иоанна Лествичника святого авву Дорофея. Книга поучений и ответов, написанная им, относилась к числу самых тиражируемых и читаемых духовных произведений.

О чем вспоминают в Церкви 18 июня 2026 года

Дорофей жил в VI веке и с детства принял решение связать себя с Церковью. Совсем юным он стал иноком палестинского монастыря аввы Серида, где сделался учеником самого Иоанна Лествичника.

Его первым послушанием была встреча и размещение паломников. Так он был как бы «вратами» в монастырь — ведь он первым узнавал все нужды, беды и чаяния богомольцев. Дорофей был так занят своей деятельностью, что постоянно боялся проспать. И потому попросил одного монаха будить его к службе, а другого — не давать ему спать в течение дня. Также он сумел выстроить при монастыре больницу для паломников. Кроме того, он был келейником старца Иоанна, который много направлял и учил его.

Дорофей был знаком и с другим своим великим современником аввой Зосимой. Приобретенная мудрость от великих учителей вкупе с глубокой собственной религиозностью позволили ему после кончины Иоанна основать новую обитель, которая прославилась в веках. Дорофей оставил огромное количество духовных посланий, поучений и записей. И все они исполнены духовной мудростью, отличаются невероятным стилем и одновременно простотой. Его произведения из века в век переписывались и хранились во всех монастырских библиотеках.

Смысл праздника

Вспоминается святой, на чьих трудах выросло огромное количество христиан. Его произведения позволяют войти в понимание религии неспешно и полно, они просты и легко воспринимаются.

Что можно делать 18 июня 2026 года

Прекрасный день для начала строительства.
Отличный день для уборки.
Прекрасно заняться хозяйством.
Нужно полоть сорняки.

Что нельзя делать 18 июня 2026 года

Нельзя никому рассказывать свои сны.
Ночью лучше не гулять и вообще не выходить на улицу.
Не стоит заводить новые знакомства.
Не разговаривайте с чужими людьми.
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#церковь #религия #монастырь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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