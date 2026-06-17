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Трамп поблагодарил Путина и товарища Си за нейтралитет во время войны 1 204

В мире
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил лидеров России и Китая за их нейтральную позицию во время кампании против Ирана.

Об этом он сказал на брифинге вечером 17 июня после саммита G7.

Трамп сказал, что хочет выразить благодарность Китаю и лидеру страны Си Цзиньпину за то, что он "остался нейтральным, абсолютно нейтральным" во время кампании США и Израиля против Ирана.

"И я хочу поблагодарить Владимира Путина – он был очень нейтральным. Они могли сделать все это значительно сложнее для нас", – сказал президент США.

Он отметил, что в разговоре с Си Цзиньпинем просил его не продавать Ирану оружие, в частности средства ПВО, которые могли бы создать проблемы для американской авиации.

"И знаете, в основном он этого не делал. Поэтому я хочу их поблагодарить, потому что они сделали ситуацию значительно лучше", – добавил Трамп.

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#Иран #США #Си Цзиньпин #Китай #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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