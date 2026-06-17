Армия обороны Израиля изменила формат пилотного проекта по интеграции женщин в бронетанковые войска. Начиная с 17 июня, программа будет продолжена в системе пограничной обороны, а не в составе регулярных танковых бригад, сообщил Ynet.

Подразделение планируют сделать полностью женским: мужчин не будет ни в экипажах бронетехники, ни в роте.

Такое решение было принято на совещании под руководством начальника Генштаба Эяля Замира после протеста глав военных иешив. Они пригрозили прекратить направлять выпускников в бронетанковые войска.

Решено, что женщин не будут включать в смешанные танковые экипажи. В случае дальнейшего развития проекта для них могут создать отдельное подразделение, например роту или бронетанковую группу.

Отметим, что женские танковые экипажи действуют в системе пограничной обороны – они патрулируют районы, ведут наблюдение, обеспечивают безопасность и участвуют в пресечении контрабанды. Танкистки роты "Паро" батальона "Каракаль" участвовали в боях 7 октября 2023 года. Полностью женские экипажи сдерживали продвижение террористов ХАМАС и позднее получили благодарность начальника Генштаба.

Протест против пилотного проекта начался после письма глав иешивот-хесдер на имя премьер-министра Израиля. В нем они предупредили, что со следующего призыва перестанут направлять учеников в бронетанковые войска: "Армия движется к смешанному служению мужчин и женщин, запрещенному иудаизмом".

Напомним, первый набор участниц программы первоначально планировался на ноябрь 2025 года, однако его перенесли на ноябрь 2026 года.