Телеканал Al Arabiya опубликовал текст документа, который, как утверждается, должен лечь в основу соглашения между США и Ираном о прекращении войны на Ближнем Востоке. Документ предусматривает прекращение боевых действий, отмену санкций против Ирана, восстановление судоходства через Ормузский пролив и масштабную программу экономической поддержки.

Саудовский телеканал Al Arabiya обнародовал текст соглашения между США и Ираном, официальное подписание которого, по данным СМИ, запланировано на пятницу в Швейцарии. Пока документ официально не опубликован сторонами, однако опубликованная версия содержит 14 пунктов и описывает основные параметры возможного урегулирования конфликта.

Согласно тексту, Вашингтон и Тегеран договорились о «немедленном и необратимом» прекращении боевых действий, включая конфликт на территории Ливана. Кроме того, стороны обязуются отказаться от любых враждебных действий друг против друга и воздерживаться от угроз применения силы.

Одним из ключевых пунктов документа является обязательство в течение 60 дней подготовить окончательное соглашение. При необходимости этот срок может быть продлён по взаимному согласию сторон.

Проект предусматривает серьёзные изменения и в сфере безопасности. После подписания документа США должны снять морскую блокаду иранских портов в Персидском заливе и в течение месяца полностью восстановить судоходство. Ещё через 30 дней после заключения окончательного соглашения предусмотрен вывод американских войск из прилегающих территорий.

В свою очередь Иран обязуется восстановить безопасное коммерческое судоходство через Ормузский пролив и устранить препятствия для движения судов.

Для мировой экономики этот пункт имеет особое значение, поскольку через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Не менее масштабными выглядят и экономические положения документа. Согласно опубликованному тексту, США совместно с партнёрами должны подготовить программу восстановления и экономического развития Ирана стоимостью не менее 300 млрд долларов. Конкретный механизм финансирования предполагается разработать в течение 60 дней.

Одновременно Вашингтон обязуется отменить действующие санкции против Ирана, включая ограничения, связанные с решениями Совета Безопасности ООН, Международного агентства по атомной энергии и американскими санкционными режимами.

Проект также предусматривает разблокировку иранских активов и предоставление Центральному банку Ирана доступа к этим средствам.

Отдельный раздел посвящён ядерной программе. В документе говорится, что Иран «вновь подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие». При этом дальнейшая судьба обогащённого материала и других вопросов, связанных с ядерной программой, должна быть определена в ходе переговоров по окончательному соглашению.

До завершения этих переговоров стороны обязуются сохранять статус-кво: Иран не расширяет свою ядерную программу, а США не вводят новые санкции и не усиливают военное присутствие в регионе.

По данным агентства DPA, президент США Дональд Трамп, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф уже подписали документ в электронном формате. Официальная церемония, как ожидается, состоится на швейцарском курорте Бюргеншток.

При этом важно учитывать, что содержание соглашения пока не подтверждено официальными публикациями Вашингтона или Тегерана. Если опубликованный текст соответствует действительности, речь идёт об одном из самых масштабных дипломатических соглашений на Ближнем Востоке за последние годы.