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Наследной принцессе Норвегии Метте-Марит пересадили легкое 0 68

В мире
Дата публикации: 17.06.2026
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Изображение к статье: Метте-Марит
ФОТО: Freepik

52-летняя наследная принцесса Норвегии Метте-Марит перенесла трансплантацию легкого в Национальной больнице Осло. По данным королевского дворца, операция прошла успешно, однако впереди у супруги кронпринца Хокона длительный период восстановления под наблюдением врачей.

Наследная принцесса Норвегии Метте-Марит перенесла операцию по пересадке легкого. Об этом в среду сообщил королевский дворец.

Трансплантация была проведена в Национальной университетской больнице Риксхоспитале в Осло. По словам руководителя отделения торакальной хирургии Арнта Фиане, операция прошла успешно.

«Пересадка легкого на данный момент прошла успешно», — говорится в заявлении врача, опубликованном королевским дворцом.

Глава отделения пульмонологии Оре Хольм также отметил, что медики довольны результатами операции.

«Мы очень рады, что пока все проходит хорошо. Как и все пациенты после трансплантации, наследная принцесса проведет ближайшие недели в Риксхоспитале под постоянным наблюдением специалистов», — сообщил он.

Врачи пояснили, что такой режим является стандартной практикой после пересадки органов. В течение нескольких недель пациентам подбирают дозировку препаратов, контролируют возможные осложнения и проводят специальное обучение, связанное с дальнейшей жизнью после трансплантации.

Следующее официальное сообщение о состоянии здоровья Метте-Марит ожидается после ее выписки из больницы.

Королевский дворец также сообщил, что наследный принц Норвегии Хокон скорректирует свой рабочий график, чтобы находиться рядом с супругой во время восстановления.

После трансплантации пациенты обычно некоторое время находятся в отделении интенсивной терапии, где их состояние стабилизируется с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. Затем начинается постепенное восстановление и подготовка к возвращению к обычной жизни.

Медики отмечают, что наиболее сложными считаются первые месяцы после операции. Пациентам необходимо пожизненно принимать препараты, подавляющие иммунитет, чтобы организм не отторг пересаженный орган. Особенно внимательно врачи следят за состоянием человека в первые полгода после трансплантации, когда риск осложнений наиболее высок.

Несмотря на это, современные методы лечения позволяют большинству пациентов после пересадки легких вести практически полноценную жизнь, включая занятия спортом и активную повседневную деятельность.

Метте-Марит уже много лет страдает хроническим заболеванием легких. В последние годы состояние здоровья наследной принцессы неоднократно становилось причиной сокращения ее официальных обязанностей.

В королевском дворце подчеркивают, что операция стала важным этапом в лечении Метте-Марит. Теперь главной задачей врачей станет успешная адаптация организма к пересаженному органу и предотвращение возможных осложнений в период восстановления.

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#здравоохранение #Норвегия #восстановление
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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