Франция станет четвёртой страной НАТО, которая внедрит латвийскую систему дронов-перехватчиков «Blaze». После многомесячных испытаний французские военные выбрали разработку компании Origin Robotics для борьбы с современными беспилотными угрозами.

Латвийская оборонно-технологическая компания Origin Robotics получила один из самых заметных международных контрактов в своей истории. Французские вооружённые силы выбрали разработанную в Латвии автономную систему дронов-перехватчиков «Blaze» для противодействия беспилотникам.

О соглашении было объявлено на международной выставке оборонных и охранных технологий Eurosatory 2026, проходящей в Париже. Проект будет реализован совместно с французским интегратором оборонных технологий DSV.

Контракт стал результатом многомесячной оценки, организованной французским Агентством оборонных закупок (DGA). Во время испытаний военные проверяли несколько конкурирующих решений и оценивали их способность защищать войска от современных беспилотных угроз.

Таким образом, Франция стала уже четвёртой страной НАТО, выбравшей систему «Blaze». Ранее эти дроны-перехватчики были поставлены в Латвию, Бельгию и Эстонию.

Для латвийской оборонной промышленности это один из наиболее заметных экспортных успехов последних лет. Фактически речь идёт о признании латвийской технологии на одном из крупнейших оборонных рынков Европы.

Соучредитель и руководитель Origin Robotics Агрис Кипурс отметил, что система успешно прошла крайне требовательную процедуру оценки.

«Blaze успешно прошёл очень требовательный процесс оценки и соответствовал всем требованиям DGA», — подчеркнул он.

По словам Кипурса, дроны-перехватчики становятся одним из важнейших элементов современной обороны, а решение Франции является стратегической инвестицией в национальную безопасность.

В Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA) отмечают, что на программу испытаний серьёзно повлиял опыт войны в Украине.

Во время оценки французские военные и специалисты оборонного сектора проверяли способность различных систем противодействовать таким угрозам, как беспилотники типов Shahed и Lancet, которые активно используются в современных конфликтах.

«Blaze» представляет собой переносную систему быстрого развёртывания, предназначенную для обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных целей. Система имеет кодификацию НАТО и соответствует требованиям совместимости альянса.

Согласно подписанному соглашению, французская компания DSV не только обеспечит поставки систем для армии Франции, но и совместно с латвийскими разработчиками создаст производственные мощности на территории страны.

Проект предусматривает передачу технологий и организацию локальной сборки, что соответствует французскому курсу на развитие собственного оборонного производства в рамках инициативы Made in France.

Первые комплексы планируется передать французским военным уже в ближайшие недели. Одновременно начнётся обучение персонала.

Origin Robotics была основана в 2022 году и специализируется на создании автономных военных беспилотных систем. Помимо «Blaze», компания выпускает систему «Beak», предназначенную для быстрого развёртывания и нанесения точных ударов по целям с безопасного расстояния.

Продукция компании уже используется в Украине в рамках военной помощи, предоставляемой Латвией.

Согласно данным Firmas.lv, в 2025 году оборот Origin Robotics составил 8,65 млн евро, а прибыль превысила 627 тысяч евро.