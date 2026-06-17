После предупреждения из Эстонии Продовольственно-ветеринарная служба Латвии начала проверки продукции бренда Reeva и приостановила реализацию отдельных партий лапши быстрого приготовления. Речь идёт о товарах, в которых эстонские специалисты обнаружили сальмонеллу.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии начала проверки после того, как эстонские контролирующие органы сообщили об обнаружении сальмонеллы в лапше быстрого приготовления украинского бренда Reeva.

Информация была распространена через Систему быстрого оповещения Европейского союза о рисках для пищевых продуктов.

Сальмонелла выявлена в двух видах продукции: лапше Reeva со вкусом курицы в упаковке 60 граммов со сроком годности до 17 июня 2027 года и лапше Reeva со вкусом говядины в упаковке 60 граммов со сроком годности до 18 апреля 2027 года.

После получения уведомления ПВС начала проверки на предприятиях оптовой торговли, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии. Продажа партий, указанных в предупреждении, была временно приостановлена.

Одновременно служба отобрала образцы различных видов лапши Reeva для лабораторного анализа.

На данный момент в проверенных в Латвии образцах сальмонелла не обнаружена. Однако расследование продолжается.

Для потребителей наиболее важным остаётся то, что ПВС рекомендует не употреблять продукцию с указанными сроками годности до завершения проверки.

Специалисты напоминают, что сальмонелла погибает при достаточной термической обработке. В случае с лапшой быстрого приготовления производитель предусматривает приготовление продукта путём заливания кипятком.

Тем не менее наличие бактерии в пищевой продукции рассматривается как потенциальный риск для здоровья, поэтому подозрительные партии изымаются из продажи.

Ранее о добровольном отзыве продукции уже сообщили крупнейшие торговые сети.

Сеть Rimi Latvia ещё 11 июня объявила об отзыве лапши Reeva со вкусом курицы в упаковке 60 граммов со сроком годности до 17 июня 2027 года. Покупателям предложено вернуть товар в магазины до 24 июня. Причиной указано возможное микробиологическое загрязнение.

На следующий день аналогичное сообщение опубликовала и сеть Maxima Latvija. Покупателей попросили вернуть эту продукцию в магазины до 12 июля.

Что важно знать: если дома есть лапша Reeva со вкусом курицы или говядины и указанными в предупреждении сроками годности, специалисты советуют не употреблять её и уточнить возможность возврата товара в магазине.

ПВС продолжает лабораторные исследования и проверку поставок продукции на латвийский рынок. О результатах служба обещает сообщить дополнительно.