Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В популярной лапше быстрого приготовления обнаружили сальмонеллу: в Латвии начаты проверки 0 255

Бизнес
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лапша быстрого приготовления в тарелке и знак запрета
ФОТО: BB.LV/AI

После предупреждения из Эстонии Продовольственно-ветеринарная служба Латвии начала проверки продукции бренда Reeva и приостановила реализацию отдельных партий лапши быстрого приготовления. Речь идёт о товарах, в которых эстонские специалисты обнаружили сальмонеллу.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии начала проверки после того, как эстонские контролирующие органы сообщили об обнаружении сальмонеллы в лапше быстрого приготовления украинского бренда Reeva.

Информация была распространена через Систему быстрого оповещения Европейского союза о рисках для пищевых продуктов.

Сальмонелла выявлена в двух видах продукции: лапше Reeva со вкусом курицы в упаковке 60 граммов со сроком годности до 17 июня 2027 года и лапше Reeva со вкусом говядины в упаковке 60 граммов со сроком годности до 18 апреля 2027 года.

После получения уведомления ПВС начала проверки на предприятиях оптовой торговли, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии. Продажа партий, указанных в предупреждении, была временно приостановлена.

Одновременно служба отобрала образцы различных видов лапши Reeva для лабораторного анализа.

На данный момент в проверенных в Латвии образцах сальмонелла не обнаружена. Однако расследование продолжается.

Для потребителей наиболее важным остаётся то, что ПВС рекомендует не употреблять продукцию с указанными сроками годности до завершения проверки.

Специалисты напоминают, что сальмонелла погибает при достаточной термической обработке. В случае с лапшой быстрого приготовления производитель предусматривает приготовление продукта путём заливания кипятком.

Тем не менее наличие бактерии в пищевой продукции рассматривается как потенциальный риск для здоровья, поэтому подозрительные партии изымаются из продажи.

Ранее о добровольном отзыве продукции уже сообщили крупнейшие торговые сети.

Сеть Rimi Latvia ещё 11 июня объявила об отзыве лапши Reeva со вкусом курицы в упаковке 60 граммов со сроком годности до 17 июня 2027 года. Покупателям предложено вернуть товар в магазины до 24 июня. Причиной указано возможное микробиологическое загрязнение.

На следующий день аналогичное сообщение опубликовала и сеть Maxima Latvija. Покупателей попросили вернуть эту продукцию в магазины до 12 июля.

Что важно знать: если дома есть лапша Reeva со вкусом курицы или говядины и указанными в предупреждении сроками годности, специалисты советуют не употреблять её и уточнить возможность возврата товара в магазине.

ПВС продолжает лабораторные исследования и проверку поставок продукции на латвийский рынок. О результатах служба обещает сообщить дополнительно.

×
Читайте нас также:
#Эстония #Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пчела на цветке
Изображение к статье: В Риге продолжается строительство и элитного жилья. Эксклюзив!
Изображение к статье: Андрис Кулбергс.
Изображение к статье: Airbaltic

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полиция Перу провела необычную спецоперацию по задержанию подозреваемого в наркоторговле.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ручки ЦИК
Политика
Изображение к статье: Метте-Марит
В мире
Изображение к статье: Американский ядерный бомбардировщик
Политика
Изображение к статье: Здесь нужно быть на "ты" с высокими технологиями. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: После марта 2027 года: Еврокомиссия готовит новые правила для украинских беженцев
В мире
Изображение к статье: Полиция Перу провела необычную спецоперацию по задержанию подозреваемого в наркоторговле.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ручки ЦИК
Политика
Изображение к статье: Метте-Марит
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео