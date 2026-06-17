Многие уверены, что режим «Деликатная стирка» подходит практически для любой одежды и является самым бережным. Однако специалисты предупреждают: неправильное использование этой программы может привести к быстрому износу вещей, появлению катышков и деформации ткани.

Практически каждая современная стиральная машина оснащена режимом «Деликатная стирка» или Easy-Care. Однако эксперты отмечают, что большинство пользователей неправильно понимают его назначение и используют не по назначению.

Вопреки распространенному мнению, этот режим не является самым щадящим из всех доступных программ. Его основная задача — уменьшить сминание тканей и облегчить последующую глажку.

Режим Easy-Care лучше всего подходит для рубашек, блузок, тонких брюк, топов, а также изделий из полиэстера, вискозы, полиамида и смесовых тканей с добавлением хлопка.

При этом для кружевных изделий, тонкого белья и других особенно нежных тканей такая программа может оказаться слишком интенсивной. Для них производители обычно предусматривают отдельные режимы с более низкой температурой и максимально бережным вращением барабана.

Еще одна распространенная ошибка — стирка плотных хлопковых вещей в режиме «Деликатная стирка». Специалисты напоминают, что для полотенец, постельного белья, джинсов и другой прочной хлопковой одежды лучше выбирать программу «Хлопок», которая рассчитана именно на такие материалы.

Эксперты советуют ориентироваться прежде всего не на название режима, а на информацию, указанную на ярлыке одежды. Символы по уходу за тканью подскажут, какой режим стирки действительно подходит конкретной вещи.

Кроме того, даже правильно выбранная программа не гарантирует хороший результат, если барабан перегружен. При избыточной загрузке вещи хуже отстирываются, сильнее трутся друг о друга, быстрее теряют форму и покрываются катышками.

Для деликатных тканей специалисты рекомендуют заполнять барабан не более чем наполовину.

Чтобы одежда дольше сохраняла форму и внешний вид, важно учитывать не только название программы, но и тип ткани, рекомендации производителя и объем загрузки. Иногда именно привычка выбирать «деликатную стирку» для всех вещей подряд становится причиной их преждевременного износа.