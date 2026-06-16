Эти предметы могут создавать беспорядок и ухудшать атмосферу в вашем доме.

Ваша квартира, кажется, постоянно наполняется ненужными вещами? Иногда даже неясно, как они туда попадают. Вот список предметов, которые лучше не держать в доме, чтобы избежать захламления и создать более свободное пространство.

Магнитики на холодильник

Хотя они могут показаться милыми во время путешествий, холодильник, увешанный магнитами, превращается в хаос. Они создают ненужный визуальный шум и отвлекают от более важных вещей в жизни.

Очередная кружка

Оптимальное количество кружек — это количество членов семьи плюс 1-2 для гостей. Все остальные кружки займут место в шкафу и будут забыты до следующей уборки.

Сервизы

Хотя праздничные сервизы могут выглядеть красиво, в повседневной жизни они часто выглядят неуместно. Использование таких предметов вне праздников может создать странное впечатление.

Пластиковые бутылки

Они занимают много места и выглядят неэстетично. Вместо этого стоит инвестировать в систему для воды, которая окупится за короткое время и освободит пространство.

Наборы пилочек для ногтей

Достаточно одной качественной пилки. Остальные лишь занимают место и создают иллюзию необходимости в большом количестве.

Держатели для странных предметов

Для фотографий, кружек, пакетиков с чаем и т.д. Как часто они действительно используются? Попробуйте представить свою жизнь без них — что-то изменится?

Скраб для ног

Хотя это полезный продукт, его можно заменить универсальным скрабом для тела, что сократит количество баночек в ванной.

Салфетка для протирания украшений

Часто такие салфетки идут в комплекте с бижутерией. Но можно использовать обычную салфетку для очков, которая всегда под рукой.

Закладки для книг

Достаточно одной закладки. Чем больше закладок, тем больше незавершенных книг, что создает ощущение незавершенности дел.

Книга с рецептами

Хотя такие книги могут быть приятными, большинство рецептов мы находим в интернете. Если вы не сторонник традиционного подхода к готовке, книга может оказаться ненужной.