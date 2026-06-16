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Правильно подобранная йога может стать настоящим помощником для суставов, однако некоторые упражнения при неправильном выполнении способны принести больше вреда, чем пользы.
Йога давно считается одним из самых мягких и безопасных видов физической активности. Она помогает улучшить гибкость, укрепить мышцы и снять напряжение. Но когда речь заходит о здоровье суставов, мнения нередко расходятся: одни называют йогу спасением, другие опасаются травм и перегрузок.
Чем полезна йога для суставов
При умеренной практике суставы получают мягкую и равномерную нагрузку.
Среди основных преимуществ:
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улучшение подвижности суставов;
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укрепление мышц, поддерживающих суставной аппарат;
-
улучшение кровообращения;
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уменьшение скованности после сна или длительного сидения;
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снижение уровня стресса, который может усиливать болевые ощущения.
Особенно полезны спокойные направления: хатха-йога, йога-терапия, йога для начинающих и специальные суставные комплексы.
Врач-ревматолог Анна Ковалева:
«При артрозе и возрастных изменениях суставов умеренная йога может быть полезна, поскольку улучшает подвижность и помогает поддерживать мышечный корсет. Однако занятия должны быть адаптированы под конкретного человека. Попытки выполнять сложные асаны через боль способны ускорить износ сустава».
Кому йога может помочь
Занятия часто рекомендуют людям:
-
с малоподвижным образом жизни;
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при начальных проявлениях артроза;
-
после длительного периода без физических нагрузок;
-
в период восстановления после травм (по согласованию с врачом);
-
при хроническом напряжении мышц спины и шеи.
Исследования показывают, что регулярные занятия могут уменьшать боль и улучшать качество жизни у людей с остеоартритом коленных суставов и хроническими болями в пояснице.
Когда йога может навредить
Проблемы обычно возникают не из-за самой йоги, а из-за ошибок во время занятий.
Наиболее распространенные риски:
-
чрезмерное растяжение связок;
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глубокие скручивания при заболеваниях позвоночника;
-
сильная нагрузка на колени и тазобедренные суставы;
-
попытки выполнить сложные асаны без подготовки;
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занятия через боль.
Особенно осторожными следует быть людям с выраженным артрозом, ревматоидным артритом в стадии обострения, недавними травмами и после операций.
Травматолог-ортопед Сергей Громов:
«Наиболее частая ошибка новичков — стремление как можно быстрее добиться максимальной растяжки. Суставы не любят резких движений и чрезмерных нагрузок. Намного полезнее регулярные мягкие упражнения с постепенным увеличением амплитуды».
Какие суставы страдают чаще всего
Инструкторы и врачи отмечают, что чаще всего при неправильной практике перегружаются:
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коленные суставы;
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шейный отдел позвоночника;
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плечевые суставы;
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запястья.
Поэтому важно не стремиться к максимальной гибкости и не сравнивать себя с опытными практиками.
Врач лечебной физкультуры Елена Мартынова:
«Йога может стать отличной альтернативой обычной гимнастике для людей старше 40 лет. Главное правило — после занятия суставы должны чувствовать легкость, а не боль. Любой дискомфорт, сохраняющийся более суток, говорит о перегрузке».
Правила безопасной йоги для суставов
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Не выполнять упражнения через боль.
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Начинать занятия под руководством опытного инструктора.
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Использовать ремни, блоки и другие вспомогательные приспособления.
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Избегать резких движений.
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Учитывать возраст и состояние здоровья.
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При хронических заболеваниях предварительно консультироваться с врачом.
Интересный факт
Синовиальная жидкость, которая служит естественной «смазкой» суставов, лучше циркулирует именно во время плавных движений. Поэтому мягкая суставная гимнастика и йога помогают поддерживать суставы в хорошем состоянии даже без интенсивных нагрузок.
Йога сама по себе не вредна для суставов. Напротив, при грамотном подходе она помогает сохранить подвижность, уменьшить скованность и укрепить мышцы. Опасность возникает тогда, когда человек пытается выполнять сложные асаны без подготовки или игнорирует сигналы собственного организма. Для здоровья суставов важнее регулярность и комфорт, чем рекорды гибкости.
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