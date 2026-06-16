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Йога для суставов: лечит или калечит? 0 61

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Йога

ChatGPT

Правильно подобранная йога может стать настоящим помощником для суставов, однако некоторые упражнения при неправильном выполнении способны принести больше вреда, чем пользы.

Йога давно считается одним из самых мягких и безопасных видов физической активности. Она помогает улучшить гибкость, укрепить мышцы и снять напряжение. Но когда речь заходит о здоровье суставов, мнения нередко расходятся: одни называют йогу спасением, другие опасаются травм и перегрузок.

Чем полезна йога для суставов

При умеренной практике суставы получают мягкую и равномерную нагрузку.

Среди основных преимуществ:

  • улучшение подвижности суставов;

  • укрепление мышц, поддерживающих суставной аппарат;

  • улучшение кровообращения;

  • уменьшение скованности после сна или длительного сидения;

  • снижение уровня стресса, который может усиливать болевые ощущения.

Особенно полезны спокойные направления: хатха-йога, йога-терапия, йога для начинающих и специальные суставные комплексы.

Врач-ревматолог Анна Ковалева:

«При артрозе и возрастных изменениях суставов умеренная йога может быть полезна, поскольку улучшает подвижность и помогает поддерживать мышечный корсет. Однако занятия должны быть адаптированы под конкретного человека. Попытки выполнять сложные асаны через боль способны ускорить износ сустава».

Кому йога может помочь

Занятия часто рекомендуют людям:

  • с малоподвижным образом жизни;

  • при начальных проявлениях артроза;

  • после длительного периода без физических нагрузок;

  • в период восстановления после травм (по согласованию с врачом);

  • при хроническом напряжении мышц спины и шеи.

Исследования показывают, что регулярные занятия могут уменьшать боль и улучшать качество жизни у людей с остеоартритом коленных суставов и хроническими болями в пояснице.

Когда йога может навредить

Проблемы обычно возникают не из-за самой йоги, а из-за ошибок во время занятий.

Наиболее распространенные риски:

  • чрезмерное растяжение связок;

  • глубокие скручивания при заболеваниях позвоночника;

  • сильная нагрузка на колени и тазобедренные суставы;

  • попытки выполнить сложные асаны без подготовки;

  • занятия через боль.

Особенно осторожными следует быть людям с выраженным артрозом, ревматоидным артритом в стадии обострения, недавними травмами и после операций.

Травматолог-ортопед Сергей Громов:

«Наиболее частая ошибка новичков — стремление как можно быстрее добиться максимальной растяжки. Суставы не любят резких движений и чрезмерных нагрузок. Намного полезнее регулярные мягкие упражнения с постепенным увеличением амплитуды».

Какие суставы страдают чаще всего

Инструкторы и врачи отмечают, что чаще всего при неправильной практике перегружаются:

  • коленные суставы;

  • шейный отдел позвоночника;

  • плечевые суставы;

  • запястья.

Поэтому важно не стремиться к максимальной гибкости и не сравнивать себя с опытными практиками.

Врач лечебной физкультуры Елена Мартынова:

«Йога может стать отличной альтернативой обычной гимнастике для людей старше 40 лет. Главное правило — после занятия суставы должны чувствовать легкость, а не боль. Любой дискомфорт, сохраняющийся более суток, говорит о перегрузке».

Правила безопасной йоги для суставов

  • Не выполнять упражнения через боль.

  • Начинать занятия под руководством опытного инструктора.

  • Использовать ремни, блоки и другие вспомогательные приспособления.

  • Избегать резких движений.

  • Учитывать возраст и состояние здоровья.

  • При хронических заболеваниях предварительно консультироваться с врачом.

Интересный факт

Синовиальная жидкость, которая служит естественной «смазкой» суставов, лучше циркулирует именно во время плавных движений. Поэтому мягкая суставная гимнастика и йога помогают поддерживать суставы в хорошем состоянии даже без интенсивных нагрузок.

Йога сама по себе не вредна для суставов. Напротив, при грамотном подходе она помогает сохранить подвижность, уменьшить скованность и укрепить мышцы. Опасность возникает тогда, когда человек пытается выполнять сложные асаны без подготовки или игнорирует сигналы собственного организма. Для здоровья суставов важнее регулярность и комфорт, чем рекорды гибкости.

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#медицина #травмы #йога #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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