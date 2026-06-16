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Волк подходит к людям и играет с камнями: в Латгале просят разрешить его отстрел 0 109

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Волк
ФОТО: Unsplash

Самоуправление Аугшдаугавского края обратилось в Государственную лесную службу с просьбой разрешить отстрел двух волков вне охотничьего сезона. Причиной стали нападения на овец в соседнем Краславском крае и сообщения жителей о необычно ведущем себя волке, который регулярно приближается к людям.

В Аугшдаугавском крае обеспокоены поведением волков и просят разрешить их внеплановый отстрел.

Комиссия по координации охоты края решила обратиться в Государственную лесную службу с предложением увеличить допустимый лимит добычи волков и выдать разрешение на отстрел двух животных вне установленных сроков охоты.

Поводом для такого решения стали сообщения жителей Бикерниекской волости о волке, который уже несколько недель появляется рядом с населёнными пунктами.

По словам местных жителей, хищник неоднократно приближался к хуторам, людям и работающей в полях сельскохозяйственной технике. Особую тревогу вызывает его поведение: после сближения с людьми волк не убегает, а начинает играть с ветками или камнями.

Первое сообщение о таких встречах поступило ещё 8 мая из деревень Осиновка и Калабухино. Последние наблюдения были зафиксированы уже недалеко от посёлка Лиелие Кривини.

Специалисты обычно считают осторожность одной из характерных черт волков, поэтому случаи, когда хищник регулярно подходит к людям, как правило, привлекают особое внимание ответственных служб.

Дополнительным фактором стали недавние нападения на домашних животных. В крестьянском хозяйстве Извалтской волости Краславского края за несколько дней было зафиксировано три атаки волков, в результате которых погибло более 20 овец. Извалтская волость граничит сразу с несколькими волостями Аугшдаугавского края. Поэтому местные власти не исключают, что речь может идти о перемещении одних и тех же животных по соседним территориям.

В самоуправлении считают, что сочетание нападений на сельскохозяйственных животных и нетипичного поведения волка требует дополнительных мер безопасности.

Согласно действующим правилам, комиссии по координации охоты имеют право обращаться в Государственную лесную службу с предложением изменить лимиты добычи животных и выдавать рекомендации по регулированию их численности.

Именно таким правом и воспользовалась комиссия, приняв соответствующее решение 10 июня.

Теперь окончательное решение остаётся за Государственной лесной службой, которая должна оценить ситуацию и решить, есть ли основания для выдачи разрешения на внеплановый отстрел двух волков.

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#сельское хозяйство #животные #экология #безопасность #охота #волки #защита животных
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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