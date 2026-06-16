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Мать не могла назвать дату рождения сына: полиция выявила шокирующие условия жизни ребёнка в Лиепае 0 335

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Плачущий ребенок

Иллюстративное фото.

В Лиепае полиция начала административный процесс против женщины, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения не могла обеспечить уход за своим малолетним сыном. Проверка также выявила антисанитарные условия в квартире, где проживал ребёнок.

Сотрудники Государственной полиции в Лиепае выявили серьёзные нарушения в уходе за ребёнком и поместили мальчика в безопасную среду.

Поводом для вмешательства стало сообщение, поступившее в полицию поздно вечером 10 июня. Звонившие сообщили, что в одной из квартир возле железнодорожного вокзала находится женщина в состоянии алкогольного опьянения, которая не способна заботиться о ребёнке.

Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину с признаками сильного алкогольного опьянения. Проверка показала 2,77 промилле алкоголя.

По данным полиции, женщина отвечала на вопросы путано, временами невнятно и не смогла назвать даже дату рождения собственного ребёнка.

Во время выяснения обстоятельств выяснилось, что женщина приехала в квартиру к знакомым ещё вечером 9 июня и фактически отсутствовала дома почти двое суток.

За это время её малолетний сын оставался без присмотра матери. Как установили полицейские, ребёнок не видел мать почти два дня, а связь с ним поддерживалась только по телефону. Позже подруга женщины самостоятельно связалась с мальчиком и привезла его к матери.

Сама женщина утверждала, что ребёнок был обеспечен необходимым уходом, поскольку после приезда его накормили пельменями. Однако дальнейшая проверка вызвала у полиции дополнительные вопросы.

Хотя видимых телесных повреждений у ребёнка обнаружено не было, сотрудники полиции обратили внимание, что мальчик выглядел слишком худым для своего возраста и роста, а также имел очень бледный вид. После этого было принято решение поместить ребёнка в безопасную среду.

Затем полицейские проверили место проживания семьи в микрорайоне Тосмаре. По информации полиции, квартира находилась в крайне неудовлетворительном состоянии.

В помещениях были обнаружены тараканы и другие насекомые, которые находились на стенах, мебели, полу и даже внутри холодильника. Кроме того, в квартире находилось большое количество пустых бутылок из-под алкоголя, ощущался сильный запах табачного дыма.

Особенно тревожным обстоятельством стало то, что в холодильнике, по данным полиции, находились только алкогольные напитки.

Подобные случаи рассматриваются правоохранительными органами как потенциальная угроза благополучию ребёнка и могут повлечь вмешательство социальных служб. В отношении женщины начат административный процесс за невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком.

Материалы дела переданы в Административную комиссию Лиепайского самоуправления, которая должна принять решение о дальнейшем наказании матери.

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#полиция #алкоголизм #Лиепая #дети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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