Утреннее ДТП возле кладбища Тилдеру под Саласпилсом вновь привлекло внимание к перекрёстку, который местные жители давно считают аварийно опасным. По их словам, за последние два года здесь произошло не менее десяти аварий, а интенсивность движения продолжает расти.

Андрей ехал на работу в сторону Риги, когда его поездка неожиданно закончилась серьёзной аварией. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai выезжала с дороги, проходящей вдоль кладбища Тилдеру, и собиралась повернуть налево в направлении Саласпилса. Манёвр начался в тот момент, когда Volkswagen Андрея уже находился слишком близко.

Пытаясь избежать столкновения, водитель резко вывернул руль влево. Однако вместо Hyundai его автомобиль врезался в BMW, который остановился на дороге, ожидая возможности повернуть к кладбищу. В результате сильного удара передняя часть обоих автомобилей получила серьёзные повреждения.

«Она сказала, что меня не заметила и выехала. Прошло буквально две секунды. Я пытался тормозить, но уже не успевал. Хорошо ещё, что ни в кого больше не врезался», — рассказал передаче Degpunktā (ТВ3) Андрей.

Водитель Hyundai отказалась подробно объяснять обстоятельства происшествия.

Хотя в этот раз удалось избежать тяжёлых последствий для людей, авария вновь напомнила о проблемах организации движения на данном участке. По словам местных жителей, левый поворот здесь давно считается одним из самых опасных манёвров.

Особенно остро проблема ощущается в последние годы, когда вокруг Саласпилса активно строятся новые жилые посёлки и увеличивается количество автомобилей.

«Моя дочь постоянно возит здесь детей. Этот перекрёсток действительно очень опасный», — рассказала знакомая пассажиров BMW, приехавшая забрать участников аварии.

Местные жители утверждают, что только за последние два года на этом перекрёстке произошло не менее десяти дорожно-транспортных происшествий. При этом поток транспорта продолжает расти, а существующая схема движения остаётся прежней.

По мнению жителей района, ситуация уже требует не точечных мер, а пересмотра организации движения. Среди возможных решений они называют изменение схемы поворотов, установку дополнительных средств регулирования или другие меры, которые помогут снизить риск новых столкновений.

Пока же перекрёсток возле кладбища Тилдеру остаётся одной из наиболее проблемных точек на подъезде к Саласпилсу. Очередная авария показала, что вопрос безопасности здесь по-прежнему остаётся нерешённым.