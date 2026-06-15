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Мошенник из украинского колл-центра раскрыл схему обмана жителей Латвии по телефону 0 626

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.06.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: рука с мобильным телефоном

Молодой человек, задержанный по делу о телефонном мошенничестве, рассказал Латвийскому телевидению, как работала схема, в рамках которой жителям Латвии звонили от имени полиции и банковских сотрудников, пишет LSM+.

По данным LTV, он был одним из участников колл-центра, действовавшего в Украине. Его задачей было первым выходить на связь с потенциальной жертвой: представляться сотрудником правоохранительных органов и сообщать о якобы совершенной попытке мошенничества.

Сейчас молодой человек находится под арестом и ожидает решения суда. В интервью LTV он назвал себя мошенником, однако лицо не показал. Его имя изменено.

По словам задержанного, он откликнулся на объявление о работе в Telegram. Ему обещали высокий заработок — от 3000 до 5000 евро в неделю. Он утверждает, что деньги были нужны на лечение больного отца, однако этот рассказ вызывает вопросы: позже выяснилось, что задержали его после возвращения из многомесячной поездки в Россию.

В преступной схеме он был так называемым «первым» — человеком, который начинал разговор с жертвой. Для звонков использовалась база данных с именами, персональными кодами и адресами жителей. Эти сведения помогали создать впечатление, что звонок действительно поступает от официального учреждения.

Сначала жертве сообщали, что некое лицо якобы пыталось снять деньги или оформить кредит по доверенности. Главной целью первого этапа было выяснить, сколько денег находится на банковском счете человека. Если сумма представляла интерес для мошенников, жертву передавали следующему участнику схемы.

На втором этапе злоумышленник уже представлялся сотрудником банка. Человеку говорили, что в его интернет-банк пытались войти с неизвестного устройства, после чего предлагали продолжить общение в WhatsApp. Далее жертву убеждали, что ее счет якобы скомпрометирован, его необходимо закрыть, а деньги перевести на «новый безопасный счет».

Если у человека возникали сомнения, мошенники использовали дополнительные объяснения. Например, утверждали, что по правилам банка нельзя одновременно пользоваться двумя счетами. В некоторых случаях на имя жертвы также пытались оформить кредит.

По словам задержанного, его вознаграждение как первого участника составляло 7,5% от украденной суммы. Второй участник получал 10%, остальная часть денег доставалась организаторам схемы. Чаще всего, по его словам, на такие звонки попадались люди в возрасте 60-70 лет. При этом задержанный утверждает, что мошенники не выбирали специально только пожилых людей, а звонили по имеющейся базе.

В Государственной полиции подчеркивают: настоящие сотрудники полиции не просят переходить в WhatsApp, не присылают фотографии служебных удостоверений, не отправляют изображения людей для опознания и не связываются с жителями по видеозвонку в мессенджерах.

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#полиция #Украина #Латвия #мошенничество #whatsapp #банк #telegram
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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