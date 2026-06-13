Житель Гауйены во второй раз за свою жизнь остался без дома после крупного пожара. Двухэтажное здание было полностью уничтожено огнём ещё до прибытия спасателей, а хозяину теперь вновь предстоит начинать всё заново.

Пожар вспыхнул утром в будний день в двухэтажном жилом доме в Гауйене. По словам очевидцев, огонь распространялся настолько быстро, что всего за несколько минут охватил большую часть здания.

Местные жители рассказывают, что пламя пробивалось через крышу, разрушая шифер и стремительно уничтожая всё внутри дома. К моменту прибытия пожарных помочь самостоятельно уже было невозможно.

«Никого не было, вещи никто не спасал», — рассказал передаче Degpunktā (ТВ3) сосед Янис.

По его словам, из дома, вероятнее всего, не удалось вынести практически ничего.

Первой признаки пожара заметила женщина, работавшая неподалёку на своём огороде. Сначала она увидела дым из трубы и решила, что хозяин просто топит печь. Однако через несколько минут ситуация резко изменилась.

Дым начал выходить уже из конька крыши, после чего женщина бросилась к дому, пытаясь выяснить, находится ли кто-нибудь внутри. Она стучала в двери и окна, звала хозяина, но ответа не получила. После этого были вызваны пожарные. К счастью, людей в доме не оказалось. Также не пострадали домашние животные — собака и кошка находились на улице.

Дополнительной проблемой стало расположение населённого пункта. В самой Гауйене нет пожарного поста, а ближайшие подразделения находятся в Апе и Смилтене. Из-за этого спасателям потребовалось не менее двадцати минут, чтобы добраться до места происшествия. Когда пожарные прибыли, дом уже был практически полностью уничтожен.

Для хозяина произошедшее стало особенно тяжёлым ударом, поскольку подобная трагедия случается с ним уже не впервые. Зимой 2018 года в Гауйене пожар уничтожил дом, где тогда проживала его семья с двумя несовершеннолетними детьми. Тогда, как и сейчас, спасти имущество практически не удалось, а семье пришлось искать новое жильё. Причиной того пожара была признана неисправность электропроводки.

Что стало причиной нынешнего возгорания, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия предстоит установить в ходе проверки.

По словам очевидцев, мужчина до сих пор находится в сильном эмоциональном потрясении и тяжело переживает случившееся.

Этот пожар стал напоминанием о том, насколько быстро огонь способен уничтожить всё имущество и полностью изменить жизнь человека всего за несколько минут.