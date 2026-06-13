В Царникaвской волости полицейским пришлось срочно вмешаться в семейный конфликт, во время которого мужчина угрожал родственникам ножом. Один человек получил травму руки, а для задержания агрессивного участника конфликта правоохранителям пришлось применить спецсредства.

Инцидент произошёл вечером рабочего дня в одном из частных домов Царникaвской волости. В конфликт оказались вовлечены двое братьев, а также их пожилые родственники — бабушка и дедушка.

Когда на место прибыл экипаж муниципальной полиции, ситуация уже была напряжённой. По словам очевидцев, мужчина вёл себя агрессивно и угрожал членам семьи ножом.

«Он совсем пропил разум», — прозвучало при их прибытии.

Во время ссоры угрозы переросли в действия — один из родственников получил ранение руки. Полицейским пришлось реагировать незамедлительно.

Начальник муниципальной полиции Адажского края Оскар Фелдманис рассказал, что мужчина не подчинился первоначальным требованиям правоохранителей.

«Поскольку на замечания он не реагировал, были применены перцовый газ, наручники и специальные приёмы, после чего агрессор был задержан», — пояснил он передаче Degpunktā (ТВ3).

После задержания на место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции и медики.

Как рассказали родственники, подобные вспышки агрессии происходили и раньше. Именно поэтому на этот раз один из братьев решил обратиться в правоохранительные органы с официальным заявлением. По словам семьи, причиной обращения стало желание защитить пожилых родственников от дальнейших угроз и возможного насилия.

После задержания мужчина продолжал эмоционально спорить с сотрудниками служб и обсуждать оформление необходимых документов. В итоге ему были выданы все предусмотренные законом документы как со стороны полиции, так и со стороны медиков.

Подобные случаи показывают, что бытовые конфликты, особенно сопровождающиеся злоупотреблением алкоголем и агрессией, могут быстро перерасти в угрозу для жизни и здоровья членов семьи.

Благодаря своевременному вмешательству полиции в этот раз удалось избежать более тяжёлых последствий.