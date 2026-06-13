Глобальная катастрофа ждет человечество в результате столкновения планеты с гигантским космическим телом в 2036 году. Об этом в беседе со СМИ заявили российские уфологи Юрий Григорьев и Анна Ажажа.

По мнению исследователей, траектории движения опасных космических объектов давно просчитаны, однако официальное научное сообщество и ведущие мировые институты предпочитают закрывать глаза на очевидную угрозу извне. Григорьев и Ажажа убеждены, что спасти цивилизацию от неминуемого уничтожения возможно только при поддержке представителей внеземных цивилизаций, которые активно пытаются выйти на связь с землянами.

«Времени осталось очень мало, до 2029 года – совсем ничего, и за этот период мы должны что-то решить. В 2029-м астероид Апофис пролетит всего в 30 тысячах километров над Землей, он фактически затронет наши самые верхние спутники и может их повредить. А затем в 2036 году этот же объект с большой долей вероятности может столкнуться с Землей. По меркам Вселенной 2036 год – это уже завтра. Избавиться от этой катастрофы и преодолеть ее мы сможем только в сообществе с другой цивилизацией, благодаря помощи из космоса. Сами инопланетяне делать ничего не будут, так как они говорят: «Сначала официальный контакт». Уже потом они помогут нам избежать этой катастрофы», – убежден Григорьев.

Специалисты уверяют, что представители внеземных цивилизаций постоянно ищут контакта с человечеством, посылая сигналы и открыто демонстрируя свое присутствие. Подобная активность началась еще во второй половине XX века, когда люди впервые отправили радиопослания в дальний космос. Самым результативным периодом уфологи называют 1977 год.

«Комета 3I/ATLAS, обнаруженная на подлете извне Солнечной системы, была замечена аппаратом по предупреждению об астероидной опасности. Это уже третий объект дальнего космоса, который шел параллельно орбитам наших планет, что нехарактерно для природных комет. Нам наглядно показывают, что внеземной разум существует, но наши ученые не хотят обращать на это внимания. Сигналы о глобальной катастрофе приходят каждый год, начиная с известного сигнала Wow! в 1977 году, но официальная наука упрямо игнорирует эти послания», – рассказала Ажажа.