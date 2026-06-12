В Бразилии расследуют необычное дело о мошенничестве: 38-летняя женщина почти полтора года выдавала себя за 12-летнюю девочку, жила в приемной семье и пользовалась ее полной поддержкой. Теперь суд ожидает результатов психиатрической экспертизы обвиняемой.

В Бразилии приостановлен процесс по делу 35-летней Аманды Марии Соузы де Оливейры, выдававшей себя за 12-летнюю девочку. Об этом сегодня сообщает британская The Guardian.

В Бразилии приостановлен процесс по делу 35-летней Аманды Марии Соузы де Оливейры, выдававшей себя за 12-летнюю девочку. Об этом сегодня сообщает британская The Guardian.

«38-летняя женщина была арестована в Бразилии по обвинению в том, что она выдавала себя за 12-летнюю девочку, чтобы обмануть пару, которая взяла ее к себе домой более года назад. Рафаэль Луис Зиверт, адвокат Оливейры, заявил, что после опроса он „выявил элементы, оправдывающие запрос на психиатрическую экспертизу“. Судья удовлетворил ходатайство, и процесс был приостановлен до установления, может ли Оливейра предстать перед судом. Тем временем она остается в тюрьме», — говорится в публикации.

Аманда Мария Соуза де Оливейра обвиняется в южном штате Санта-Катарина в Бразилии в мошенничестве. Почти 16 месяцев, что она жила с парой в городе Жуанвиль, которая оплачивала все ее расходы, оборудовала в доме спальню с игрушками и детской мебелью, а также устроила вечеринку по случаю 12-летия.

После ареста Оливейры чуть больше недели назад выяснилось, что ее ранее обвиняли в нескольких других штатах Бразилии за проведение подобных схем. По словам прокурора Вивиан Соарес, расследование выявило «сложную схему мошенничества, включающую создание вымышленной личности и эмоциональную манипуляцию жертвами с целью получения необоснованных выгод».

Как рассказала полицейским облапошенная пара, Оливейра впервые подошла к ним в евангельской церкви, которую они посещали, представилась как Габриэль и заявила, что ей 18 лет. Она пожаловалась на финансовые и медицинские трудности, из-за чего пара и взяла ее к себе. Позже Оливейра заявила, что на самом деле ей 11 лет, а старше она выглядит потому, что ее отец, мол, заставил ее принимать гормоны и насиловал. Она также, по слухам, убедила семью не записывать ее в школу и не усыновлять якобы из опасения, что это может позволить отцу найти ее.

Обман раскрыла тетя пары, которая время от времени навещала семью. Она, заподозрив, что с возрастом «девочки» что-то не так, покопалась в интернете и обнаружила там сообщения о похожем деле в Рио-де-Жанейро три года назад. Видео и фотографии, опубликованные другими предполагаемыми жертвами, свидетельствуют, как Оливейра использует соски-пустышки, детские бутылочки и говорит по-детски.

Самое раннее известное дело с Оливейрой относится к концу 2000-х годов в ее родном штате Сеара, когда ей было 20 с лишним лет. Она якобы в полицейском участке утверждала, что ей 12 лет и что она жертва сексуального насилия.

Эта история шокировала Бразилию не только масштабом обмана, но и тем, насколько долго женщине удавалось поддерживать вымышленную личность. Теперь следствию предстоит выяснить, что стояло за ее действиями — тщательно продуманная афера или серьезные психические проблемы.