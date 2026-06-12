«Быструю победу России может обещать только вторжение в Балтию», – такое допущение в своей статье для Latvijas Avīze сделал бывший депутат Верховного Совета ЛР Роландс Репша.

«В данный миг никто не способен прогнозировать, при каких обстоятельствах и как будет задействована 5-я статья НАТО, если Россия все же решит напасть на Балтию – против логичных соображений, которые кажется исключают этот рискованный шаг… НАТО хорошо образованная и отрегулированная военная машина, которая теоретически способна дать России уничтожающий удар, если та осмелится совершить военную авантюру в Балтии. Однако на практике, на мой взгляд, не все так ясно».

И где, простите, наша армия?

Р.Репша опровергает мнение, что РФ неспособна нанести удар, так как уже занята в Украине. Но там «на 1200-км длины фронте стоит хорошо оснащенная и в боях закаленная украинская армия».

«И где, простите, у нас в Балтии такая армия? В лучшем случае в каждом Балтийском государстве могли бы быть вооруженные силы в количестве каких-то 60 тысяч человек. Пока можем себя успокаивать мыслью, что нет признаков, свидетельствующих о готовности России к незамедлительному наземному вторжению в Балтию.

Чтобы совершить его, нужна значительная концентрация русских сил как у границ Балтии с Россией и Беларусью, так у российского анклава Калининграда. Такая концентрация сил не может остаться незамеченной, требует времени, что дает возможность НАТО предпринять ответные шаги».

Паралич НАТО

«Однако российское гибридное нападение на государства НАТО уже происходит, – раскрывает замысел Кремля ветеран латвийской политики. – Мы это сами испытали от инцидентов с дронами. Нигде не сказано, что какой-то из этих инцидентов гибридной войны не может быстро эскалировать и перерасти в российские ракетные удары по территории НАТО, например, по Балтии. Нанесет ли НАТО ответные удары по электростанциям в Калининграде и Санкт-Петербурге? Вряд ли».

«Что в этой ситуации делать трем государствам Балтии? Как выйти из этого замкнутого круга паралича НАТО? Первый шаг, который надо было бы предпринять, на всех собраниях высокого уровня ЕС и НАТО непрерывно подчеркивать, что нападение России может быть только против государств Балтии, а не против какой-то абстрактной «территории НАТО». Россия не нападет ни на Финляндию, ни на Польшу, ибо в этих государствах она неспособна получить быстрых успехов в форме молниеносной войны».

Что делать?

Далее господин Репша предлагает выход – создание отдельного союза трех государств Балтии, возможно, с помощью Польши и Скандинавии. Кроме того предлагается:

«В первую очередь, финансировать и построить оборонительную линию на границах Балтии с Россией и Беларусью.

Во-вторых, чисто в военном смысле увеличить контингенты иностранных государств в Балтии и обеспечить противовоздушную оборону.

В-третьих, участвовать в развитии военной индустрии Балтии, особенно массового производства дронов и роботизированных систем».

Руководителями альянса могли бы стать три президента, в ротационном порядке. «Создание такого альянса было бы также сигналом России одуматься», – уверен Р.Репша.

А что думают в НАТО

Россия не стремится к войне с НАТО, заявил главнокомандующий силами альянса в Европе, генерал Алексус Гринкевич.

«Я очень внимательно следил за разведывательными данными. Россия не стремится к конфликту… Они понимают термин «оборонительный альянс» и понимают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ. Моя задача, чтобы Россия поняла, что, если они попытаются что-то сделать в странах Балтии, у них ничего не получится. Потому что, зная, что у них ничего не получится, они не будут рисковать», - заявил Гринкевич на панельной дискуссии в Берлине, пишет Financial Times.