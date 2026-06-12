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Министры на закрытом «стратегическом» заседании обсудят рабочие приоритеты 0 64

Политика
Дата публикации: 12.06.2026
LETA
Изображение к статье: Правительство Латвии
ФОТО: LETA

Сегодня в 9:00 Кабинет министров соберется на заседание, чтобы обсудить по три задачи для каждого министра, которые те намерены выполнить в период работы нынешнего правительства, выяснило агентство ЛЕТА.

Заседание будет закрытым, однако после него, примерно в 12:00, запланировано заявление для СМИ о принятых решениях.

Как сообщалось, новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что министрам придется встречаться два раза в неделю, а в отдельных случаях - и три.

Рассказывая об организации работы возглавляемого им правительства, Кулбергс отметил, что по вторникам будут проходить заседания правительства для рассмотрения текущих вопросов, а утром в пятницу - "стратегические заседания Кабинета министров", посвященные политическим вопросам.

При необходимости Кулбергс также планирует проводить заседания по четвергам.

Кроме того, сообщалось, что премьер поручил министрам подготовить по три задачи, которые каждый из них готов выполнить за время работы нынешнего правительства.

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#СМИ #Латвия #министры #стратегия #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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