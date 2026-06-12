Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сегодня температура воздуха не вскарабкается выше отметки 20 градусов 0 81

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2026
LETA
Изображение к статье: пасмурное небо

В пятницу максимальная температура воздуха в Латвии составит +15...+19 градусов, прогнозируют синоптики.

День будет преимущественно пасмурным, местами более солнечная погода возможна в Курземе. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Ветер - слабый западный.

В Риге лишь временами из-за облаков будет выглядывать солнце, осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +18...+19 градусов.

Циклон, определявший погоду в предыдущие сутки, движется дальше на север. Усиливается влияние области высокого давления из Центральной Европы, а с юго-востока начинает приближаться новый циклон, который в следующие сутки принесет затяжной дождь в восточную часть Латвии.

×
Читайте нас также:
#климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Деньги, рука с секундомером
Изображение к статье: Чиновник смотрит на человека через лупу. Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: Грозовые тучи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Риге открылась выставка ювелирных изделий "Прекрасная природа"
Культура &
Изображение к статье: Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему отказалась сниматься в продолжении «Утомлённых солнцем»
Люблю!
Изображение к статье: курьер вручает посылку
Наша Латвия
Изображение к статье: Как отвадить муравьев в теплице: простые советы
Дом и сад
Изображение к статье: Анна не поняла сути претензий Первой Леди. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как приготовить идеальные кефирные оладьи: советы и распространенные ошибки
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Риге открылась выставка ювелирных изделий "Прекрасная природа"
Культура &
Изображение к статье: Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему отказалась сниматься в продолжении «Утомлённых солнцем»
Люблю!
Изображение к статье: курьер вручает посылку
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео