День будет преимущественно пасмурным, местами более солнечная погода возможна в Курземе. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Ветер - слабый западный.

В Риге лишь временами из-за облаков будет выглядывать солнце, осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +18...+19 градусов.

Циклон, определявший погоду в предыдущие сутки, движется дальше на север. Усиливается влияние области высокого давления из Центральной Европы, а с юго-востока начинает приближаться новый циклон, который в следующие сутки принесет затяжной дождь в восточную часть Латвии.