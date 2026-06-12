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Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему отказалась сниматься в продолжении «Утомлённых солнцем» 0 50

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Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему отказалась сниматься в продолжении «Утомлённых солнцем»

Актриса Ингеборга Дапкунайте впервые подробно объяснила причины своего отказа от участия в продолжении знаменитого фильма Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем». По её словам, решение далось непросто и было связано не с конфликтом, а с профессиональными обязательствами.

63-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему не стала сниматься в продолжении оскароносной картины Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем», роль в которой когда-то принесла ей широкую известность.

В интервью Катерине Гордеевой актриса объяснила, что причиной отказа стали рабочие обстоятельства и невозможность заранее гарантировать участие в проекте.

«Не совпало по времени. Я тебе серьёзно говорю. Я должна была подписаться на то, что я в любой момент через год смогу сниматься в фильме [у Михалкова]. Я на это подписаться не могла, поэтому я не подписалась. Это тогда не было лёгким решением», — рассказала Дапкунайте.

Во время беседы актриса также призналась, что сегодня больше не поддерживает общение с Никитой Михалковым.

Отвечая на вопрос о том, как она воспринимает нынешние взгляды режиссёра, Дапкунайте заметила, что сама хотела бы получить от него ответы на многие вопросы.

«Я бы тоже хотела задать ему этот вопрос. Ну, я же не общаюсь [с Михалковым] и не буду даже», — сказала актриса.

Съёмки фильма «Утомлённые солнцем 2» проходили в 2006–2008 годах. В итоге роль, которую в первой части исполнила Дапкунайте, досталась Виктории Толстогановой.

В то время в СМИ сообщалось, что причиной замены актрисы могло стать её участие в телевизионном реалити-шоу, которое, по мнению режиссёра, не соответствовало художественной атмосфере будущего фильма. Однако сама Дапкунайте сейчас называет основной причиной своего отказа именно несовпадение рабочих графиков.

Сейчас Ингеборга Дапкунайте живёт в Брюсселе вместе с сыном Алексом, матерью и сестрой, сосредоточившись на работе в европейском кино и театре.

Летом 2025 года в Лондоне состоялась премьера фильма «Главы государств», в котором Дапкунайте исполнила одну из ролей.

Спустя годы после выхода продолжения «Утомлённых солнцем» Ингеборга Дапкунайте расставила точки над «i» в истории своего отказа от съёмок. Актриса подчёркивает, что решение было связано с профессиональными обстоятельствами, однако сегодня её пути с Никитой Михалковым окончательно разошлись не только в работе, но и в личном общении.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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