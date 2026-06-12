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Надо потерпеть: синоптики вычислили, когда в Латвии будет 30 градусов 0 345

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2026
LETA
Изображение к статье: Небо в облаках

До середины следующей недели в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака, временами будет идти сильный дождь и греметь гром, сохранится прохлада, прогнозируют синоптики.

В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курземе и Земгале выглянет солнце, соберутся дождевые облака, местами пройдут грозовые ливни. Ночью местами в Курземе столбики термометров опустятся до +4 градусов, максимальная температура днем составит от +12 градусов местами на востоке Латвии до +20 градусов на западе.

В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами пройдут грозовые ливни. Ветер - южный и западный от слабого до умеренного, во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем воздух прогреется лишь до +14...+18 градусов.

Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше. Во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно текущему прогнозу "Global Forecast System", накануне Янова дня ожидается 30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода.

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#климат #погода #Латвия #прогноз #гроза #жара #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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