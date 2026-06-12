Поклонников легендарной франшизы о Скуби-Ду ждёт необычный сюрприз. Netflix представил первый тизер игрового сериала «Скуби-Ду: истоки», в котором знаменитого пса впервые в истории сыграет не компьютерная модель и не аниматроник, а самая настоящая собака. Премьера проекта ожидается в 2027 году.

В коротком ролике зрители могут увидеть маленького щенка немецкого дога, который бродит по лесу и знакомится с будущим лучшим другом — Шегги Роджерсом. Роль Шегги исполняет Таннер Хейген. Финальные кадры тизера показывают трогательный момент их первой встречи, а на шее щенка уже заметен узнаваемый бирюзовый ошейник.

Создатели проекта решили отказаться от компьютерной графики при создании главного героя. По их замыслу, использование настоящей собаки должно сделать историю более живой и эмоциональной, а отношения между персонажами — более убедительными. Это первый подобный эксперимент за более чем полувековую историю франшизы.

Сюжет сериала перенесёт зрителей в прошлое и расскажет о том, как появилась знаменитая команда Mystery Inc. События развернутся во время летних каникул в лагере, где Шегги и его давняя подруга Дафна Блейк сталкиваются с загадочным происшествием. Всё начинается с появления потерявшегося щенка немецкого дога, который, как выясняется, может быть связан с таинственным сверхъестественным преступлением.

Позже к расследованию присоединяются Велма Динкли и Фред Джонс. Роли культовых персонажей исполнят Маккенна Грейс, Эбби Райдер Форстон и Максвелл Дженкинс. Также в актёрский состав вошёл Пол Уолтер Хаузер, однако его персонаж пока держится в секрете.

Съёмки сериала проходят в Атланте с апреля 2026 года. Авторы обещают показать первое совместное расследование будущей команды охотников за тайнами и раскрыть историю знакомства героев, которую поклонники франшизы никогда раньше не видели на экране.

Франшиза «Скуби-Ду» существует с 1969 года и за это время обзавелась десятками мультсериалов, полнометражных фильмов и специальных выпусков. Новый проект Netflix станет первой полноценной попыткой рассказать историю происхождения знаменитой команды в формате игрового сериала.