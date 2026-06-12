Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скуби-Ду впервые станет настоящей собакой: Netflix показал дебютный тизер нового сериала 0 46

Культура &
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скуби-Ду впервые станет настоящей собакой

Скуби-Ду впервые станет настоящей собакой

Поклонников легендарной франшизы о Скуби-Ду ждёт необычный сюрприз. Netflix представил первый тизер игрового сериала «Скуби-Ду: истоки», в котором знаменитого пса впервые в истории сыграет не компьютерная модель и не аниматроник, а самая настоящая собака. Премьера проекта ожидается в 2027 году.

В коротком ролике зрители могут увидеть маленького щенка немецкого дога, который бродит по лесу и знакомится с будущим лучшим другом — Шегги Роджерсом. Роль Шегги исполняет Таннер Хейген. Финальные кадры тизера показывают трогательный момент их первой встречи, а на шее щенка уже заметен узнаваемый бирюзовый ошейник.

Создатели проекта решили отказаться от компьютерной графики при создании главного героя. По их замыслу, использование настоящей собаки должно сделать историю более живой и эмоциональной, а отношения между персонажами — более убедительными. Это первый подобный эксперимент за более чем полувековую историю франшизы.

Сюжет сериала перенесёт зрителей в прошлое и расскажет о том, как появилась знаменитая команда Mystery Inc. События развернутся во время летних каникул в лагере, где Шегги и его давняя подруга Дафна Блейк сталкиваются с загадочным происшествием. Всё начинается с появления потерявшегося щенка немецкого дога, который, как выясняется, может быть связан с таинственным сверхъестественным преступлением.

Позже к расследованию присоединяются Велма Динкли и Фред Джонс. Роли культовых персонажей исполнят Маккенна Грейс, Эбби Райдер Форстон и Максвелл Дженкинс. Также в актёрский состав вошёл Пол Уолтер Хаузер, однако его персонаж пока держится в секрете.

Съёмки сериала проходят в Атланте с апреля 2026 года. Авторы обещают показать первое совместное расследование будущей команды охотников за тайнами и раскрыть историю знакомства героев, которую поклонники франшизы никогда раньше не видели на экране.

Франшиза «Скуби-Ду» существует с 1969 года и за это время обзавелась десятками мультсериалов, полнометражных фильмов и специальных выпусков. Новый проект Netflix станет первой полноценной попыткой рассказать историю происхождения знаменитой команды в формате игрового сериала.

×
Читайте нас также:
#история #культура #сериал #анимация
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Калснава приглашает в июне на Парад пионов
Изображение к статье: Один из объектов экспозиции
Изображение к статье: Группа The Beatles
Изображение к статье: Кадр из фильма

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Шакира на открытии Чемпионата мира
Спорт
Изображение к статье: Украинский и российский VIP имеют давние и непростые отношения. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С возрастом ЖКТ работает иначе: гастроэнтерологи дали важные советы
Люблю!
Изображение к статье: ООН назвала число украинцев, покинувших свои дома из-за войны
В мире
Изображение к статье: Командующий силами НАТО в Европе: Россия не рискнет напасть на страны Балтии
В мире
1
Изображение к статье: Зеленый двор многоэтажки
Наша Латвия
Изображение к статье: Шакира на открытии Чемпионата мира
Спорт
Изображение к статье: Украинский и российский VIP имеют давние и непростые отношения. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С возрастом ЖКТ работает иначе: гастроэнтерологи дали важные советы
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео