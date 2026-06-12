В Риге открылась выставка ювелирных изделий "Прекрасная природа"

Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна в сотрудничестве с Обществом декоративно-прикладного искусства продолжает серию временных выставок «Спектр», представляющих современные тенденции в латвийском декоративно-прикладном искусстве. Вторая выставка «Прекрасная природа» уже открыта и будет работать для посетителей до 13 сентября 2026 года.

После выставки «Почерк», объединившей индивидуальные творческие поиски художников-участников проекта, следующая выставка из этой серии, «Прекрасная природа», посвящена природе как источнику вдохновения, материала, памяти и процесса. Она знаменует собой одно из важнейших направлений современного ювелирного искусства – способность говорить о глобальных и важных темах в малом масштабе.

"Со временем термины перенасыщаются смыслами, и когда они перестают точно описывать происходящее, необходим новый язык. Когда речь заходит о современном ювелирном искусстве в Латвии, фраза «вдохновлено природой» уже недостаточна – она стала слишком общей. Меня интересует современное ювелирное искусство как чувствительный сенсор: между человеком и окружающей средой, между прикосновением и памятью", - объясняет Гинта Грубе, куратор цикла временных выставок.

Выставка задумана как живой архив или лаборатория – на стыке промышленных металлических конструкций, эстетики гербария, стеклянных контейнеров, световых спектров и искусственных сред для выращивания растений. Украшения и предметы расположены как находки, образцы или гибриды между органическим и синтетическим мирами. Общее настроение выставки определяется фиолетовым светом ламп для растений, создавая ощущение, что природа существует не только снаружи – она культивируется, сохраняется, восстанавливается и иногда имитируется.

Художница-ювелир Анна Фанигина неоднократно подчеркивала в своих интервью, что люди ищут в украшениях нечто большее, чем просто форму: «Покупая украшения, мы чаще всего покупаем вдохновение, историю, связанную с ними». Эта идея также пронизывает атмосферу выставки – каждая работа становится личной и поэтической попыткой запечатлеть связь человека с живым миром.

Представленные работы раскрывают природу в различных масштабах – от микроскопических структур до телесного опыта. Художники исследуют формы семян, жилки листьев, минеральные поверхности, биологические процессы и взаимоотношения человека с окружающей средой, размышляя при этом о современной экологической тревоге, устойчивом развитии и коммерциализации природной эстетики. Здесь ювелирные изделия становятся личными артефактами, хранящими воспоминания о прикосновении к природе в эпоху, когда она все чаще воспринимается через технологические фильтры.

На выставке представлены ювелиры Валдис Броже, Анна Фанигина, Гунтис Лаудерс, Марите Рудзате, Лаура Селецка, Гинтс Стрелис, Дарья Свирель, Марис Шустиньш, Зане Вилка и Майя Витола-Зитмане.