Выставку «Проплывает мимо зелёная рыба» составляют восемь работ, выполненных на особых японских свитках, в которых сочетаются живопись и каллиграфия. Работы созданы с использованием туши и японских минеральных красок в традиционной технике живописи сумие (sumi-e). Эта техника возникла в Китае и получила развитие в Японии начиная с XIV века.

На каждом свитке изображены обитатели водного мира: рыбы, крабы и креветки, что тематически перекликается с местом проведения выставки — рестораном «Fish Corner» на улице Тербатас. Каждую работу дополняет написанное тонкой кистью хайку автора, традиционная японская поэтическая форма, отличающаяся лаконичностью и концентрированной образностью.

Анастасия Сысоева более десяти лет пишет стихи и участвует в международных литературных конкурсах. В её творчестве переплетаются интерес к культуре Восточной Азии, изобразительному искусству и поэзии.

В 2021 году в художественной студии «Idealist» состоялась первая персональная выставка Анастасии Сысоевой «Красные лепестки».

В 2022 году в Латвийской национальной библиотеке была открыта выставка «Между страницами». Год назад в ресторане «Андалузский пёс» прошла выставка портретов собак «Лучший из моих друзей».

Работы Анастасии также экспонировались на нескольких групповых выставках в Китайском культурном центре Риги, Ботаническом саду Латвийского университета, культурном пространстве EX LIBRIS, Цесвайнском замке и на других выставочных площадках Латвии.

Выставку можно посетить в часы работы ресторана «Fish Corner» до 1 июля.

Вход свободный.