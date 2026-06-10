Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Проплывает мимо зеленая рыбка»: открылась выставка Анастасии Сысоевой 0 36

Культура &
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Работа Анастасии Сысоевой

Работа Анастасии Сысоевой

Выставку «Проплывает мимо зелёная рыба» составляют восемь работ, выполненных на особых японских свитках, в которых сочетаются живопись и каллиграфия. Работы созданы с использованием туши и японских минеральных красок в традиционной технике живописи сумие (sumi-e). Эта техника возникла в Китае и получила развитие в Японии начиная с XIV века.

На каждом свитке изображены обитатели водного мира: рыбы, крабы и креветки, что тематически перекликается с местом проведения выставки — рестораном «Fish Corner» на улице Тербатас. Каждую работу дополняет написанное тонкой кистью хайку автора, традиционная японская поэтическая форма, отличающаяся лаконичностью и концентрированной образностью.

Анастасия Сысоева более десяти лет пишет стихи и участвует в международных литературных конкурсах. В её творчестве переплетаются интерес к культуре Восточной Азии, изобразительному искусству и поэзии.

В 2021 году в художественной студии «Idealist» состоялась первая персональная выставка Анастасии Сысоевой «Красные лепестки».

В 2022 году в Латвийской национальной библиотеке была открыта выставка «Между страницами». Год назад в ресторане «Андалузский пёс» прошла выставка портретов собак «Лучший из моих друзей».

Работы Анастасии также экспонировались на нескольких групповых выставках в Китайском культурном центре Риги, Ботаническом саду Латвийского университета, культурном пространстве EX LIBRIS, Цесвайнском замке и на других выставочных площадках Латвии.

Выставку можно посетить в часы работы ресторана «Fish Corner» до 1 июля.

Вход свободный.

×
Читайте нас также:
#выставка #живопись #Япония #искусство #литература #культура #поэзия #традиции
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Состоится 11-й фестиваль Būtība. Все фото: butibafestival.com (Līga Baha)
Изображение к статье: Актер Дэвид Харбор
Изображение к статье: Певица Тейлор Свифт
Изображение к статье: Голливудская актриса Сидни Суини

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лекарства для лечения диабета и ожирения могут обладать дополнительным защитным эффектом.
Техно
Изображение к статье: Министерство обороны США провело масштабную реформу системы учёта религиозной принадлежности военнослужащих.
В мире
Изображение к статье: Эгил Левитс
Политика
2
Изображение к статье: Аврора Киба раскрыла подробности романа с племянником президента Азербайджана
Люблю!
Изображение к статье: Многоквартирный дом
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
1
Изображение к статье: Лекарства для лечения диабета и ожирения могут обладать дополнительным защитным эффектом.
Техно
Изображение к статье: Министерство обороны США провело масштабную реформу системы учёта религиозной принадлежности военнослужащих.
В мире
Изображение к статье: Эгил Левитс
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео