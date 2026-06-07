Голливудская актриса Сидни Суини решила сделать очередной шаг в развитии своей карьеры и объявила о создании собственной продюсерской компании. Новый проект получил название Honey Trap и станет для звезды возможностью не только сниматься в кино и сериалах, но и участвовать в создании проектов на более глубоком уровне.

Суини, получившая широкую известность благодаря ролям в сериалах "Эйфория" и "Белый лотос", в последние годы активно укрепляет свои позиции в индустрии. Помимо актерской работы, она все чаще проявляет интерес к продюсированию и разработке новых идей для кино и телевидения. Теперь этот интерес получил официальное продолжение в виде собственной компании.

По данным СМИ, Honey Trap будет заниматься производством фильмов и сериалов различных жанров. При этом сама актриса намерена принимать участие не только в качестве исполнительницы ролей, но и как продюсер, контролирующий творческий процесс на разных этапах создания проектов.

Создание собственной студии стало логичным продолжением профессионального роста Суини. За последние несколько лет она успела не только стать одной из самых востребованных молодых актрис Голливуда, но и доказать, что способна успешно работать по обе стороны камеры.

Кроме того, актриса не исключает, что в будущем попробует себя и в режиссуре. По ее словам, работа над проектами в качестве продюсера позволит лучше понять все аспекты кинопроизводства и подготовиться к новым творческим вызовам.

Таким образом, запуск Honey Trap открывает для Сидни Суини новую главу в карьере. Если раньше зрители знали ее прежде всего как талантливую актрису, то теперь она намерена заявить о себе и как создатель собственных кино- и телевизионных проектов.