53-летняя Мария Миронова опубликовала в социальных сетях редкие фотографии со старшим сыном Андреем и его супругой Ксенией Паласис. Поводом для публикации стал день рождения Андрея, который 4 июня отметил свое 34-летие.

В честь праздника актриса посвятила сыну теплое и эмоциональное поздравление.

«Дорогое моё солнышко, старший сын, с днём рождения, моя нежная любовь! Как же много лет мы уже вместе, я даже не помню себя без тебя! Как же много лет мы уже вместе с нашей девочкой! Восхищаюсь вашей семьёй, твоей цельностью, проницательностью, умом, которому чем дальше, тем я уже больше верю, чем своему, пониманием жизни, людей! Сынок, хочу, чтобы все вершины были твои. Рушь стены, верь, радуйся, твори! Мы всегда за твоей спиной и дуем в крылья! Мама, папа», — написала Миронова.

На опубликованных кадрах актриса позирует вместе с сыном, а также с его супругой Ксенией Паласис.

Счастливый брак длиной в годы

Два года назад стало известно, что Андрей Миронов-Удалов женился на архитекторе Ксении Паласис. Хотя официально супруги зарегистрировали отношения еще в 2021 году, о свадьбе они предпочли не рассказывать широкой публике.

Пара вместе уже более 13 лет. Пока детей у супругов нет.

Андрей продолжил знаменитую семейную династию и связал свою жизнь с актерской профессией. Зрители знают его по ролям в сериалах «Триггер», «Ловец снов», «Годунов» и других проектах.

Наследник знаменитой фамилии

Мария Миронова — дочь легендарного советского актера Андрея Миронова. Андрея она родила в 1992 году от своего первого мужа Игоря Удалова.

Супруги прожили вместе семь лет и развелись в 1999 году.

Позже в жизни актрисы было еще несколько браков. От четвертого мужа, бизнесмена Андрея Сороки, у нее родился младший сын Федор.

Как стало известно ранее, Мария Миронова и Андрей Сорока расстались несколько лет назад. В настоящее время бывшие супруги продолжают судебные разбирательства, связанные с опекой над шестилетним сыном. Ранее актриса публично обвиняла бывшего мужа в абьюзе и преследовании.

Несмотря на насыщенную карьеру и непростые события в личной жизни, Мария Миронова остается очень близка со своими детьми. Судя по теплому поздравлению, старший сын Андрей по-прежнему занимает особое место в жизни актрисы, а семейные ценности остаются для нее одним из главных приоритетов.