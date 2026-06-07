Голливудский актер Джон Траволта впервые за долгое время откровенно рассказал о том, что помогает ему справляться с тяжелыми потерями. Звезда признался, что после смерти жены Келли Престон и старшего сына Джетта старается искать светлые стороны жизни и не позволяет трагедиям окончательно сломить себя.

72-летний Джон Траволта, недавно представивший на Каннском кинофестивале свою первую режиссерскую работу, поделился мыслями о том, как ему удалось пережить самые тяжелые испытания в жизни.

В интервью итальянской газете La Repubblica актер признался, что всегда старается сохранять надежду даже в самые сложные периоды.

«Жизнь, безусловно, испытывала меня, но я ищу позитив, даже столкнувшись с трагедией. Я не создан для того, чтобы оставаться во тьме. Я могу смотреть на тьму, но я не выбираю оставаться там», — рассказал Траволта.

По словам актера, важным источником вдохновения для него стали воспоминания о семье. Именно они легли в основу его новой картины «Ночной автобус с пропеллером».

«Они для меня — воспоминания, на основе которых родился этот фильм. Я надеюсь, что зрителям он вновь подарит надежду», — отметил актер, говоря о своей покойной супруге Келли Престон и сыне Джетте.

Трагедии, которые изменили жизнь актера

В 2009 году семью Траволты потрясла страшная трагедия. Во время отдыха на Гавайях скончался его 16-летний сын Джетт. Подросток страдал аутизмом, астмой и синдромом Кавасаки. Причиной смерти стала тяжелая травма, полученная во время эпилептического приступа.

Еще один тяжелый удар актер пережил в 2020 году, когда после двухлетней борьбы с раком молочной железы умерла его супруга Келли Престон. Актрисе было 57 лет.

Несмотря на пережитые потери, рядом с Траволтой остаются его дети — дочь Элла Блю и младший сын Бенджамин. Элла часто сопровождает отца на светских мероприятиях, а Бенджамин даже снялся в его новом фильме.

Успех в Каннах

В этом году Джон Траволта представил на Каннском кинофестивале свою первую режиссерскую работу — фильм «Ночной автобус с пропеллером». Одну из ролей в картине исполнил его младший сын Бенджамин.

После премьеры зрители несколько минут аплодировали актеру стоя. Кроме того, Траволта был удостоен специальной награды за вклад в развитие мирового кинематографа.

Семья остается главным смыслом

Несмотря на мировую известность, успешную карьеру и многочисленные награды, Траволта неоднократно признавался, что главной ценностью в его жизни всегда была семья.

Именно близкие люди, по словам актера, помогают ему находить силы двигаться вперед и сохранять веру в лучшее даже после самых тяжелых испытаний.

История Джона Траволты — пример того, как человек может продолжать жить и творить, несмотря на тяжелые утраты. Пережив смерть сына и любимой жены, актер не замкнулся в себе, а сумел найти опору в памяти о близких, детях и любимом деле. Сегодня он по-прежнему остается одной из самых ярких фигур Голливуда, вдохновляя поклонников своей стойкостью и жизнелюбием.