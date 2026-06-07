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В Рижской думе высказались об идее переименовать «парк Победы» 4 352

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Скамейки в парке Победы

Предложение переименовать рижский парк Узварас (парк Победы) в Солнечный парк получило неожиданный политический отклик. После того как начался сбор подписей за смену названия, свою позицию публично высказал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

Bb.lv уже сообщал, что автор инициативы Йоланта Стрицка считает, что после масштабной реконструкции парк Узварас полностью изменил свое назначение. Сегодня здесь отдыхают семьи с детьми, проходят спортивные и культурные мероприятия, а также празднования солнцестояния, поэтому, по ее мнению, название «Солнечный парк» лучше отражало бы современный характер этого места.

Однако Ратниекс призвал не забывать историю парка.

«Еще раз напомню латышам — историю необходимо знать. Парк Узварас получил свое название в честь победы Латвийской армии над войсками Бермондта в Войне за независимость Латвии», — написал политик в социальных сетях.

Он подчеркнул, что речь идет не просто о названии, а о части исторической памяти страны.

«Это часть нашей истории и памяти наших предков. Солнечным парком можно назвать любой новый парк, но это место я призываю уважать и оставить в покое», — заявил вице-мэр.

По словам Ратниекса, после благоустройства территории удалось вернуть парку его первоначальный смысл, который, по его мнению, был утрачен в советский период. «Благодаря благоустройству парка мы вернули ему его подлинный смысл и отдали его обратно Риге, рижанам и Латвии. Будем его беречь!» — написал он.

Название парка действительно появилось задолго до советской эпохи. В 1923 году парк был назван в честь победы латвийских войск над армией Павла Бермондта-Авалова во время Войны за независимость Латвии. Однако позднее это место стало ассоциироваться прежде всего с советским мемориалом, установленным в 1985 году. После восстановления независимости отношение к этому комплексу в обществе оставалось неоднозначным, а в 2022 году памятник был демонтирован.

В комментариях под публикацией Ратниекса многие пользователи поддержали его позицию. Некоторые считают, что вместо переименования необходимо лучше рассказывать посетителям историю парка. Так, один из комментаторов предложил установить информационные стенды и памятный знак, объясняющие происхождение названия. Другие высказались еще жестче. «Тем, кто подписался за переименование, стоило бы автоматически рассылать приглашения на дополнительные уроки истории», — написал один из пользователей.

Звучали и предложения разместить у каждого входа в парк информационные таблички на нескольких языках с кратким историческим описанием событий, в честь которых парк получил свое название.

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#история #Латвия #социальные сети #благоустройство #парк победы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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